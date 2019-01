VIDEO: Ņujorkas starptautiskās lidostas stāvlaukumā deg ducis automašīnu

Ceturtdienas rītā Ņujorkas Liberty starptautiskās lidostas stāvvietā liesmas pārņēma duci transportlīdzekļu. Ugunsgrēks stāvvietā izcēlās netālu no C termināļa. No liesmu pārņemtajām automašīnām debesīs pacēlās dūmu mutuļi. Notikuma vietā darbojās vairāki ugundzēsēji, kuri mēģināja ierobežot liesmu izplatību.