Aizdomās turamiem, kuri ir vecumā no 23 līdz 36 gadiem, aizturēti Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē.

Žurnāls "Spiegel" ziņoja, ka izmeklēšanā atklājies, ka aizdomās turamie lejupielādējuši no interneta instrukcijas bumbas izgatavošanai un sākuši vākt sprāgstvielas no petardēm. Viņi arī pasūtījuši aizdedzes ierīces no Lielbritānijas.

"Spiegel" vēstīja, ka viens no aizdomās turamajiem paudis apņēmību nogalināt pēc iespējas vairāk neticīgo, izņemot bērnus.