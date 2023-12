“Man visas ir lietas, kuras ikdienā lieti noder,” saka kalējs Edvīns Šakalis, rādot šaupelītes krāsnīm. (Foto: Rojs Maizītis)

Viens no astoņiem Latvijā palikušajiem. Edvīns Šakalis kalēja profesiju apguvis no tēva

Rūjienas puses zemnieku saimniecības “Kalnmesteri” saimnieks, kalējmeistars Edvīns Šakalis seno arodu iemācījies no tēva. Kaut tautas gudrība vēsta – kal ratus vasarā, ragavas ziemā –, Edvīns izkals visu, kas vajadzīgs, neatkarīgi no gadalaika. It sevišķi tagad, kad sniegs mijas ar atkusni, te ir īsta ziema, te nav.