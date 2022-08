Joprojām karsts, bet gribas spirdzinājumu: meklējam labāko bezalkoholisko aliņu

Vasarā nereti gadās tā, ka ļoti gribas iedzert vēsu aliņu, taču nevar to atļauties, jo esi pie stūres. Par laimi, gudri ļaudis ir izdomājuši bezalkoholisku alu, kas rada ilūziju, ka tu dzer īstu aliņu, taču nekāda reibuma no tā nav. Garšo kā alus, izskatās pēc alus – bet dulluma nav.

Rūdīti alus pazinēji, nievājoši izsakoties par bezalkoholisko alu, gan mēdz piesaukt gumijas sievietes vai kaut ko tādā garā. Tādēļ mēs nolēmām noskaidrot, vai tiešām bezalkoholiskais alus ir tik neinteresants un garlaicīgs, kā uzskata skeptiķi, un pēc nejaušības principa iegādājāmies vairākas pudeles bezalkoholiskā alus, kas tapis dažādās vietās.

Heineken

Valsts: Nīderlande

Cena: 1,29 EUR

**

Viens no klasiskākajiem bezalkoholiskajiem aliem, kas veikalu plauktos bija atrodams vēl tad, kad Latvijas alus brūvētājiem ne prātā nenāca pievērsties tādam bairītim, kam nav grādu. Glīta, maza pudelīte, kas pirmajā acu uzmetienā īpaši pat neatšķiras no parastā Heineken alus. Atverot to un nogaršojot saturu, gan uzreiz kļūst skaidrs, ka kaut kas te nav tā, kā parasti. Alus garša gan ir, taču ar kaut kādu mazliet sintētisku piegaršu. Arī krāsa tam ir izteikti gaiša. Dzert jau var, taču, mūsuprāt, šis nav pats labākais bezalkoholiskā alus eksemplārs.

Mežpils

Valsts: Latvija

Cena: 1,29 EUR

***

Daļā bezalkoholisko alu neliels alkohola procents tomēr ir – parasti tas ir līdz 0,5 procentiem. Tā tas ir arī Mežpils bezalkoholiskajam alum, taču skaidrs, ka šis procents ir tik niecīgs, ka, lai sasniegtu liktenīgās 0,5 promiles, vajadzētu izdzert vismaz mucu. Pēc krāsas atgādina īstu alu, aromāts diezgan rūgtens, arī garšā nepārprotami jūt apiņu rūgtumiņu. Varbūt pat par daudz, bet tā jau ir gaumes lieta. Pēcgarša mazliet atgādina IPA tipa alu. Gribētos varbūt mazliet izteiksmīgāku etiķeti.

GO Wheat Unfiltered

Valsts: Lietuva

Cena: 0,99 EUR

****

Diezgan mīklainas izcelsmes alus, kuram uz bundžas ir norādīts vien tas, ka dzēriens ražots Eiropas Savienībā. Ieslēdzot loģisko domāšanu, secinājām, ka, visticamāk, izcelsmes valsts varētu būt Lietuva, taču par visiem 100 procentiem to neņemamies apgalvot. Turklāt šis nav parasts, bet gan kviešu alus. Bezalkoholisks, protams. Krāsa patiešām atgādina kviešu alu, smarža arī, tāpat arī garša – tā tiešām atgādina kviešu alu. Kolēģis Rihards Lepers teica, ka, kārtīgi šo alu atdzesējot un pieliekot klāt citronu, iznāktu patīkams kviešu alus padzēriens karstai dienai. Bundža gan tāda pārāk neizteiksmīga sanākusi, veikala plauktā to var pat nepamanīt.

Cēsu Brūža Nefiltrētais

Valsts: Latvija

Cena: 0,79 EUR

**

Izteikti tumšs un tumīgs, smarža galīgi neatgādina alu. Patiesībā arī garša neatgādina ierasto alu – droši vien tāpēc, ka tam ir klāt iesals un karamele. Testa brigādes viedokļi par šo dzērienu bija diametrāli pretēji – Lepers to pilnīgi un galīgi izbrāķēja, savukārt šo rindu autoram likās, ka kaut kas te tomēr ir. Tiesa, pat man nācās atzīt, ka vairāk par vienu pudeli vienā piegājienā to diez vai var izdzert. Ja gribas alu, kas negaršo pēc alus, tad, lūdzu, te tas ir! Taču konservatīviem alus cienītājiem tas varētu neiet pie sirds.

Saku Original Alkoholivaba

Valsts: Igaunija

Cena: 0,79 EUR

*

Diezgan vienkārša dizaina bundžiņa, ko no visiem citiem igauņu aliem atšķir uzraksts “alkoholivaba” – tātad brīvs no alkohola. Pēc krāsas atgādina visparastāko lāgera tipa alu, taču smaržā jūtamas vieglas ķīmijas notis. Garša... hmm, diezgan bezgaršīgs un izteikti pliekans. “Es drīzāk karstā vasaras dienā izvēlētos glāzi auksta ūdens, nevis šo dzērienu,” teica Lepers un piebilda, ka tas ir brīvs ne tikai no alkohola, bet arī no garšas. Kategorisks spriedums, taču daļa patiesības viņa vārdos tiešām ir.

Mežsargs

Valsts: Latvija

Cena: 1,39 EUR

***

Stilīga pudele, kuras etiķete, tuvāk aplūkojot, gan rada jautājumu – kas ir tajā redzamais vīrs platmalē ar spieķi un mugursomu, kuram virs galvas lidinās, šķiet, pīles? Tiešām mežsargs? Vairāk gan izskatās pēc tūrista vai putnu vērotāja. Bet nebūsim piekasīgi, turklāt sauklis “Alus ir tavā dabā” te ir vietā un labi iederas. Ja, paraugoties uz pudeli, iedomājāties, ka iekšā būs tumšais alus, tad nāksies vilties – dzēriens ir gaišs, aromātā izteikti jūt apiņus, kas garšai piešķir rūgtumiņu. Rezultātā iznācis tāds kā IPA alus, lai arī ne tik izteikti kā Mežpils alus. Ja patīk rūgts alus, tad šis varētu būt pašā laikā.

Clausthaler Unfiltered

Valsts: Vācija

Cena: 0,99 EUR

****

Maza un glīta pudelīte, kuras dzīlēs slēpjas negaidīti tumšs un tumīgs dzēriens. Interesanta garša, kas nepārprotami asociējas ar labu alu. Te nekā nav par daudz vai par maz, viss ļoti labi sabalansēts. Tik kvalitatīvs, ka tam īsti pat neatradām, par ko varētu piesieties. Bargās žūrijas vidū nebija nekādu strīdu un diskusiju, bez garām runām atzinām, ka četras zvaigznes ir visnotaļ pelnītas. Vācieši tomēr zina, ko dara. Vismaz attiecībā uz alu.

Tērvete

Valsts: Latvija

Cena: 1,04 EUR

*****

Latviešu klasika – kurš gan nezina veco labo Tērvetes alu!? Cenšoties ievērot tradīcijas, ražotājs pat varbūt ir mazliet aizrāvies, jo etiķeti uztaisījis pārāk līdzīgu grādīgajam alum – steigā skrienot gar veikala plauktiem, tā var gadīties misēklis. Leperam gan bija ideja, ka tā ir mārketinga versija, jo bezalkoholisko alu televīzijā var reklamēt, bet grādīgo nevar, taču etiķetes šajā gadījumā ir tik līdzīgas, ka skatītājam automātiski prātā nāk klasiskais Tērvetes alus. Patīkams aromāts, kurā sajūtama maizes smarža – šo alu var ostīt un ostīt. Garša maiga, viegli saldeni rūgtena – var teikt, ka te tiešām ir garšas buķete. Žūrijas verdikts – testa uzvarētājs!

Point Five Hazy IPA

Valsts: Polija

Cena: 3,63 EUR

*

Poļu versija par bezalkoholisko alu. Koša un acīs krītoša bundža, kādu ieraugot ikvienam hipsteram sirds varētu sākt priecīgi sisties, tāpat kā redzot uz tās sāniem pieminēto IPA. Tiesa, cena gan liek divreiz padomāt, vai tomēr labāk nenopirkt trīs parasta alus pudeles... Taisām vaļā, un ko mēs iegūstam? Diezgan duļķainu dzērienu, kuram raksturīgs IPA aromāts, taču ar augļainu piesitienu. Ja runājam par garšu, to grūti pat noraksturot – rūgta, taču tajā pašā laikā saldena. Katrā ziņā tā nav diez ko patīkama un atgādina to sajūtu, kas mutē parādās brīdi pēc tam, kad ir bijis slikti ap dūšu. Nelāga pēcgarša. Šokējošākais ir kontrasts starp diezgan interesanto aromātu un garšas bliezienu, ko saņem pēc pirmā malka. Šī nebūs mūsu izvēle.

Kokmuiža Celmlauzis IPA

Valsts: Latvija

Cena: 1,39 EUR

****

Izteikts IPA tipa alus ar četru veidu apiņiem – tā vismaz teikts uz etiķetes. Krāsa ir kā IPA, smarža arī ir kā IPA, garša arī kā IPA. Nav pārmēru rūgtens. Ja apnicis lāgera tipa alus, tad šo var pa kādai pudelītei iedzert. Diez vai karstā vasaras dienā, drīzāk jau vakarā pie ugunskura. Simpātiska pudelīte ar godīgu bezalkoholisko aliņu, ko droši var ieteikt visiem tiem, kam patīk IPA tipa alus. Daudz tādu neizdzersi, taču vienu pārmaiņas pēc var lēnā garā izgaršot.

Rudy's Kombucha Apiņu

Valsts: Latvija

Cena: 2,75 EUR

*

Te nu mēs kļuvām par mārketinga upuriem – alus veikalā mums teica, ka garšas ziņā šī kombuča jeb tējas sēnes dzēriens atgādinot alu, jo tam klāt ir apiņi. Savu lomu nospēlēja arī tas, ka uz etiķetes norādīts – šis ir vegānisks padzēriens! Ziņkāre ņēma virsroku pār piesardzību, jo gribējās pagaršot, ko tad vegāni īsti dzer.

Pēc pagaršošanas varam teikt – vegāni, mēs jūtam jums līdzi. Krāsas ziņā nepavisam neatgādina alu, smarža arī ne, jo tajā virsroku ņem sarūgušas tējas un zālīšu aromāts. Solītos apiņus tā īsti sajust nevar, ja nu vienīgi kaut kur dziļi, dziļi apakšā. Skābens padzēriens, kas mazliet atgādina aptieku. Ar alu te ir stipri maz kopīga. Kombučas faniem ir vērts pamēģināt, taču alus faniem diez vai patiks.

