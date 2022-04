“Ja pienāks X stunda, zināšu, ko darīt.” Kā notiek brīvprātīgo rezervistu militārās apmācības Latvijā

Cilvēki, kuri ir pabeiguši brīvprātīgo rezervistu apmācības un apguvuši pamatiemaņas, prot izdzīvot mežā, rīkoties ar ieroci un ekipējumu, saprot militāro struktūru. Šīs iemaņas viņiem saglabājas uz visu mūžu, un vajadzības gadījumā cilvēki tās spēs likt lietā, saka Vilnis Pavlovičs.

NBS Kājinieku skolas virssrežants Vilnis Pavlovičs.

“Brīvprātīgais rezervists – jau pats nosaukums sevī slēpj motivāciju, ka mums ir jāiet un kaut kas jādara, jo mēs to darām brīvprātīgi. Mūs neviens nedzen, neviens nespiež, mēs to darām no brīva prāta. Ja es nebūtu armijā, es šos kursus noteikti būtu izgājis tikai viena iemesla dēļ – ja pienāk X stunda, tad es personīgi zināšu, kur iet un ko darīt. Kas tad mūs biedē? Mūs biedē nezināmais,” norāda NBS Kājinieku skolas virsseržants, piebilstot, ka kursi šo neziņu kliedē.

Apmācību mērķis ir brīvprātīgi valsts aizsardzībā iesaistīt iespējami vairāk Latvijas pilsoņu, dodot iespēju iepazīt militāro vidi un apgūt militārās pamatzināšanas.

NBS rezervistu militārās apmācības kursus organizē kopš 2018. gada, un tiem var pieteikties ikviens Latvijas pilsonis vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Latvijas pilsoņu lielās intereses dēļ šogad NBS no 6. līdz 27. maijam organizē rezervistu militārās pamatapmācības papildu kursu, kuram pieteikšanās jau beigusies. Taču līdz 17. jūlijam var pieteikties kursiem, kas NBS Kājnieku skolā Alūksnē notiks no 6. līdz 28. augustam.

Pievienotajā video uzzini praktisku informāciju par brīvprātīgo rezervistu apmācībām.

Plašāka informācija par apmācībām šeit.