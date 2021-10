Šoferi Anglijā tagad ir zelta vērtībā. Zigurds pat saņēmis īpašu pateicību par savu šofera darbu

Vispirms Šusters atgādināja, ka jau vairākas dienas daļā Lielbritānijas degvielas uzpildes staciju trūkst degvielas. Tas tiek saistīts ar vairākiem iemesliem, piemēram, kravas auto šoferu trūkumu un Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Politiķi runā par tā saucamo eiropiešu shēmu, kas palīdzētu Anglijā iebraukt cilvēkiem no citām valstīm, lai strādātu par šoferiem.

Satraukums par degvielu sākās pirms vairākām dienām, kad kādās Londonas garāžās beidzās degviela, par ko pieminēja arī ziņās, stāstot, ka degviela nav laicīgi atvesta, jo nav šoferu, Šusters teica un turpināja: "Kā aitas rindā visi uzreiz skrēja uz benzīntankiem un lēja pilnas bākas."

Rinda pēc degvielas Londonā. (Foto: ZUMAPRESS.com)

Trūkst 7 litri līdz pilnai bākai

Ziņots par cilvēkiem, kuri iepriekšējā dienā piepildījuši pilnu auto degvielas tvertnes, bet nākamajā dienā viņi atkal dodas uz benzīntanku. Kad kādam šoferim prasa, cik daudz degvielas viņam ir bākā, tad viņš atbild, ka bāka ir gandrīz pilna, bet pietrūkst tikai 7 litri.

"Ārprāts!" Kad šim šoferim jautā, ko viņš dara benzīntankā, viņš atbild, ka vēlas pilnu mašīnas bāku. "Katrā mašīnā ir pilna bāka, bet ziņās stāsta, ka policisti un mediķi nedabū degvielu."

Lai šo situāciju risinātu, no rītiem ir noteiktas vairākas stundas, kad degvielu var ieliet tikai mediķi, policisti un citi svarīgāko profesiju pārstāvji.

Degvielu cenšas iepildīt pat iepirkumu maisiņā

Ieviests arī degvielas limits - var iepildīt 30 litrus. Citādi daļa ļaužu brauc un lej degvielu dažādos traukos, piemēram, kanniņās un pudelēs.

Ziņās pat rādīja, ka kāds šoferis mēģināja degvielu liet lielveikala iepirkumu maisiņā. Cilvēks lējis degvielu "carry bag", kas maksā 20 penijus, un skrējis uz mājām aizgādāt nopirkto degvielu, latvietis pastāstīja.

Cenas ir, bet degviela - ne vienmēr

Šusters novēroja, ka šonedēļ vairākos Birmingemas benzīntankos uz iepildīšanas pistolēm ir uzlikti maisiņi un parādījušies uzraksti, ka nav dīzeļdegvielas vai benzīna. Turpat blakus bezdarbībā stāvēja degvielas uzpildes stacijas darbinieki.

Katrā degvielas uzpildes stacijā šonedēļ bija cita situācijā - ik pa brīdim kādā bija pieejami visi degvielas veidi, bet citos piedzīvots kāda degvielas veida trūkums. "Dīzeļdegviela pārsvarā nav."

Kāds draugs, kurš strādā celtniecībā uz ielām, šonedēļ zvanījis un teicis, ka viņam darbā iedotas vairākas brīvas dienas, jo nav dabūta degviela.

Degvielas nav! (Foto: ZUMAPRESS.com)

Gatavi stāvēt rindā pat 2 stundas

Šonedēļ Šusteru ģimene piedzīvoja interesantu situāciju pie kādas degvielas uzpildes stacijas. Pats benzīntanks bija slēgts, bet varēja redzēt, ka tajā iebraukusi lielā kravas mašīna ar 40 tonnu degvielas cisternu. Tā pildīja degvielas uzpildes staciju, kas bija tukša - bija izlikti uzraksti, ka nav degvielas.

Uz to visu noskatījās 30-40 automašīnās sēdošie braucēji, kas stāvēja rindā, lai pēc tam pirmie iepildītu degvielu. "Cilvēkiem nav slinkums gaidīt rindā stundu vai divas stundas, kamēr kravas auto sapildīs visus tankus. Viņi stāv rindā un gaida, kad varēs ieliet. Nesaprotu!"

Paniko, neskatoties uz aicinājumiem

Šusters norādīja, ka tas notiek, neskatoties uz izskanējušiem aicinājumiem nesatraukties par degvielu. Piemēram, "Shell" mudināja ļaudis nepanikot, jo viņiem ir degvielas rezerves 3-4 mēnešiem: "Pat tad, ja degvielu neatvedīs neviens šoferis, mums ir rezerve 3-4 mēnešiem."

Lai gan izskan aicinājumi netrakot, daļa cilvēku rīkojas līdzīgi kā ar tualetes papīriem Covid-19 pandēmijas sākumā, kad daudzi skrēja uz veikaliem un pirka tualetes papīru milzīgos daudzumos. "Kam viņiem toreiz vajadzēja tik daudz tualetes papīra? Tāpat tagad ir ar degvielu!"

Labs katrs, kurš māk vadīt kravas automašīnu

Šusters ir kravas auto šoferis, un pastāstīja, ka pēdējā laikā darbā ir jūtams šoferu trūkums. Dažkārt gribētos atrast darbīgākus autovadītājus ar lielāku pieredzi. "Šobrīd nevar izvēlēties."

Lai gan uzņēmums nav pilnībā apmierināts ar dažu šoferu darbu, tomēr šie darbinieki turpina strādāt, jo vienkārši nav neviena cita, kas varētu vadīt auto viņu vietā. "Viņi darbā neieliek 100% enerģijas, bet viņus atstāj."

Izskan, ka šoferu trūkuma dēļ netiek laikus piegādāts ēdiens un citas preces. Arī ar alkohola piegādēm ir problēmas. Noliktavās trūkst dzērienu, jo nav, kas tos atvestu no rūpnīcām un lielajām bāzēm. "Tā ķēdē tas viss aiziet."

Zigurds Šusters.

Šoferiem palielina algas

"Šoferi šobrīd ir zelta vērtībā," viņš teica un atklāja, ka tiek palielinātas algas un sagaidīšanas piemaksas jaunajiem darbiniekiem jeb "welcome bonus". No vienas puses, ir labi, ka šoferiem palielina algas, bet, no otras puses, valstij kopumā tas nav īsti veselīgi, jo tas nozīmē, ka cenas kāps arī visam pārējam.

Tāpat izskanējis, ka arī degvielas cenas tiks palielinātas, jo iepriekšējo 8 gadu laikā tās nav būtiski mainītas. Tagad degvielas cenas jau ir ap 1,5 mārciņas par litru. Arī pārtikas cenas sadārdzināsies.

Šoferu alga patlaban tiek palielināta par 2-3 tūkstošiem mārciņu gadā. Tāpat autovadītājiem piedāvā dažādas piemaksas, piemēram, ja darbinieks visu mēnesi ierodas darbā un nekavē nevienu darba dienu, viņš saņem papildus 250 mārciņas. "Uzņēmumiem vajag, lai darbinieki ir darbā. Viņi nevar atļauties, ka cilvēks var uz darbu neaiziet," Šusters sacīja.

Saņem īpašu pateicības vēstuli

Viņš arī pastāstīja, ka šonedēļ saņēma privātu vēstuli no valsts pārstāvjiem. Oficiālajā vēstulē izteikta pateicība par to, ka viņš strādā par kravas automašīnu šoferi Lielbritānijā. "Tas nozīmē, ka ir ļoti vajadzīgi kravas auto šoferi."

Pateicības vēstulē arī aprakstīta šī brīža smagā situācija saistībā ar kravas auto vadītājiem.

Trūkst šoferu un degvielas

Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka saistībā ar kravas auto šoferu trūkumu un Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības šonedēļ Anglijā piedzīvots degvielas deficīts.

Bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš portālam Jauns.lv šonedēļ atzina: "Degvielas deficīts Lielbritānijā, manuprāt, ir vairāku faktoru kombinācija. Tiešais cēlonis šobrīd pamatā ir nepietiekams kravas auto šoferu skaits, ko daļēji ir izraisījis Brexit un Austrumeiropas šoferu aizbraukšana, kā arī patērētāju uzvedība, kas, redzot iespējamu degvielas nepieejamību, mēģina piepildīt bāku vai izveidot nelielus personīgus degvielas krājumus.

Transporta izmaksas šobrīd aug gandrīz visā pasaulē, un kravas auto šoferi pietrūkst arī citās valstīs, kas ir vairāk saistīts ar nozares strukturālajiem izaicinājumiem – profesijas zemo prestižu jauniešu vidū un nozarē strādājošo relatīvi augsto vidējo vecumu.

Šī situācija ir salīdzināma ar tualetes papīra deficītiem

Savukārt patērētāju bažas par degvielas pieejamību, iespējams, ir pastiprinājis dabasgāzes un elektrības cenu straujais kāpums Lielbritānijā pēdējo nedēļu laikā, kas gan vairāk ir noticis dēļ nelabvēlīgiem laika apstākļiem vēja enerģijas ražošanai un zemajiem dabasgāzes krājumiem pēc aukstās ziemas, kā arī karstās vasaras."

Āboliņš norādīja: lai arī dabasgāzes un elektrības cenas tiešā veidā neietekmē degvielas cenas vai pieejamību, tomēr diskusijas publiskajā telpā par iespējamu enerģijas krīzi, visticamāk, ir veicinājis zināmu ažiotāžu un bažas patērētāju vidū.

"Tādēļ daļēji šī brīža situācija ir salīdzināma ar tualetes papīra deficītiem, kas veidojās Covid-19 pandēmijas sākumā. Tomēr, iespējams, Brexit šo situāciju ir pasliktinājis arī citos veidos - apgrūtinot citu preču tirdzniecību un loģistiku un tā vēl vairāk pasliktinot situāciju ar šoferu pieejamību.”