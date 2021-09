"Deviņvīri" testē mašīnas: "Renault" ar BMW vēsmām un sēņotāju sapņu auto

Kupeja ir tā automobiļu klase, kas izskatās ļoti eleganti un sportiski, taču nav īpaši praktiska, jo slaidais siluets ir iegūts uz bagāžnieka izmēru rēķina. Tāpēc nav brīnums, ka Latvijā šāda tipa automašīnas nav pārāk populāras, un tās izvēlas lielākoties jaunieši, kuriem vēl nav jālauza galva par to, kā autiņā sabāzt bērnus un pārtikas krājumus nedēļai, kā arī ļoti turīgi cilvēki, kuriem kupeja (parasti BMW X6 vai Mercedes-Benz GLE Coupe) ir viens no vairākiem ģimenes rīcībā esošajiem automobiļiem. Taču Renault Arkana ir visas iespējas lauzt šo stereotipu, jo tā var mēģināt iekarot arī praktiskā latvieša sirdi.

BMW? Nē, Renault!

Paskatoties uz Arkana pa gabalu no sāniem, diezgan viegli šo mašīnu sajaukt ar kādu no premium līmeņa kupejām, jo siluets ir iznācis visai līdzīgs. Tikai pienākot tuvāk, nāk arī atskārsme, ka šis nav BMW X6 vai X4, bet gan kaut kas pavisam cits. Tālāk cilvēku reakcija atšķiras. Vieni saka: “Ak, tas jau tikai Renault...” Otri, kā, piemēram, mans kaimiņš: “Klausies, bet ļoti smuka mašīna!” Un tāda tā arī patiešām ir. Šis ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad mašīna izskatās dārgāka, nekā tā patiesībā ir. Spriediet paši – lētākajā versijā Arkana var nopirkt par nepilniem 24 000 eiro, bet mūsu testa auto, kas bija ļoti pieklājīgi nokomplektēts, maksāja nepilnus 29 000 eiro. Un, ja pa gabalu to var sajaukt ar divreiz dārgāko BMW X6, tad tas ir ļoti labs rādītājs. To varētu dēvēt par savdabīgu pozitīvu optisko mānu.

Foto: Rojs Maizītis

Protams, iekāpjot iekšā, tu saproti, ka šis nav BMW, jo apdares līmenis jūtami atpaliek. Taču nekādā ziņā nevar teikt, ka apdare būtu prasta un lēta. Tā tas nav, viss ir nostrādāts pietiekami labi, un izmantotie materiāli nav no paša lētākā gala. Tiem, kas ir braukuši ar kādu no Renault modeļiem, nekādu pārsteigumu te nebūs: jau ierastais ekrāns viduskonsolē, vienkāršs digitālais displejs instrumentu panelī un audiosistēmas vadības pogas zem stūres – tas ir īpašais Renault risinājums, no kura franči nez kādēļ neparko nevēlas atteikties. Mazliet neierasti, taču diezgan ātri var pierast, un šāds pogu izvietojums īpaši nekaitina. Īpašas uzslavas par klimatkontroles pogām, kas iznākušas vienlaikus stilīgas, vienkāršas un ērtas. Ja gribas mazliet stilīgāku salona noformējumu, var izvēlēties R.S. Line versiju, kas maksās mazliet dārgāk, taču piešķirs mašīnas izskatam sportiskus akcentus.

Foto: Rojs Maizītis

Kā jau kupejā, jārēķinās, ka aizmugurē sēdošajiem, ja tie gadījušies gara auguma, galva var durties griestos. Taču līdz 180 centimetru garumam šādām problēmām nevajadzētu rasties – tas ir pārbaudīts dzīvē. Labā ziņa ir tā, ka pretēji bažām par to, ka kupejai droši vien būs mazs bagāžnieks, tas izrādījās gana ietilpīgs, turklāt ar papildu apakšējo nodalījumu. Šis tad nu arī ir tas iemesls, kādēļ pat praktiskais latvietis varētu nenovērsties no Arkana, īpaši, ja atceramies automašīnas cenu diapazonu. Sēdekļi ērti, neviens no ģimenes locekļiem nekādas kritiskas piezīmes tiem neveltīja.

Foto: Rojs Maizītis

Ātrs un stabils

Auto ir aprīkots ar 1,3 litru četrcilindru benzīna motoru, kas it kā neliekas īpaši jaudīgs – 140 zirgspēki –, taču, kā izrādās, ar to Arkana pilnīgi pietiek. Man pašam jau pēc pirmajiem nobrauktajiem kilometriem nācās atzīt, ka uztraukumam par jaudas trūkumu nav pamata. Braukšana ir gana dinamiska, un par apdzīšanu nav jāuztraucas. Uz ceļa mašīna turas stabili. Pateicoties paaugstinātajam klīrensam, droši var braukt arī pa meža ceļiem. Piekare varbūt nav tā mīkstākā, taču nesagādā arī nekādus nepatīkamus pārsteigumus. Vienīgais, ko būtu gribējies, – ērtāku pārslēgšanu uz sporta režīmu, jo te to var izdarīt, tikai bakstot ar pirkstu skārienjutīgajā ekrānā, kur nepieciešams atvērt attiecīgo regulējumu sadaļu. Foršāk būtu, ja to varētu izdarīt ar blakus ātrumpārslēgam novietotu knibuli, kā tas ir daudzās citās mašīnās. Taču – lielas vajadzības pārslēgties uz sporta režīmu nav, jo neko īpašu tas braukšanas dinamikā tāpat nemaina. Un kādas gan izcilas sportiskas īpašības jūs gaidījāt no Arkana gabarītu automobiļa ar 140 zirgspēkiem?

Foto: Rojs Maizītis

Kopumā jāteic, ka pa trim dienām, ko pavadīju pie Arkana stūres, tā arī īsti neatradu nevienu būtisku trūkumu, par ko šim auto varētu piesieties. Labi, tas varbūt nav dinamiskākais un aizraujošākais vāģis, taču nav arī pilnīgi bezpersonisks, kā tas reizēm gadās ar šīs cenu kategorijas mašīnām. Arkana varētu būt ļoti piemērots automobilis tiem, kuri kaut kā grib izcelt savu stilu, taču negrib šim nolūkam tērēt lielas summas. Bet te par saprātīgu cenu iespējams nopirkt kaut ko tādu, kas izskatās dārgāks, nekā ir patiesībā! Taisnību sakot, ja man liktu iegādāties jaunu automobili, nepārkāpjot 30 000 eiro robežu, tad Arkana varbūt pat būtu viens no reālākajiem kandidātiem.

Foto: Rojs Maizītis

FAKTI

Renault Arkana

Dzinējs: 4 cilindru 1,3 litru benzīna motors

Jauda / griezes moments: 140 ZS/ 260 Nm

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 9,8 sek.

Degvielas patēriņš: ap 6 l/100 km

Cena: no 23 380 EUR

Foto: Rojs Maizītis

KONKURENTI

Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé, brillantblau metallic, designo Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz;Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,5-7,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 170–161 g/km* Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe, brilliant blue metallic, designo nappa leather two-tone platinum white pearl/black;Fuel consumption combined: 7.5-7.1 l/100 km; combined CO2 emissions: 170-161 g/km* (Foto: Daimler AG)

Patiesībā tiešu konkurentu Arkana nav, jo visas līdzīgās SUV kupejas atrodas dārgākā plauktiņā. Piemēram, GLC Coupe maksā, sākot no 50 000 eiro, bet sportiskākajā versijā pat pie 100 000...

BMW X4

Foto: Publicitātes foto

Kaut gan pa gabalu Arkana siluets patiešām atgādina BMW X4, ar to tad arī jebkāda līdzība beidzas. X4 ir divreiz dārgāks, divreiz jaudīgāks un trīsreiz pižonīgāks.

KIA XCeed

Foto: Publicitātes foto

Cenas ziņā vistuvākais Arkana līdzinieks (20–33 000 eiro), taču mazliet atpaliek izmēros. Un arī izskatās KIA vairāk pēc meiteņu vai jauniešu auto, kamēr Arkana liekas robustāks un skarbāks.

Sēņot ar Taycan

Foto: Rojs Maizītis

Pirms dažiem mēnešiem Deviņvīri jau izmēģināja elektrisko Porsche Taycan, bet tagad kārta pienākusi Taycan Cross Turismo.

Foto: Rojs Maizītis

Tas bija tikai laika jautājums, kad Porsche savam elektriskajam pirmdzimtajam uzbūvēs arī SUV versiju. Notika tas apbrīnojami ātri, taču, paraugoties uz Cross Turismo, ir grūti noticēt, ka ar šo mašīnu prātīgs cilvēks brauks nost no asfalta. Pārāk zema un sportiska tā izskatās. Jā, klīrensu var par dažiem centimetriem paaugstināt, bet ne tik ļoti, lai varētu ar šo mašīnu braukt sēnēs!

Foto: Rojs Maizītis

Bet varbūt tomēr sēņošanas plāns nav nemaz tik muļķīgs? Lai kliedētu visas šaubas, Porsche ļaudis bija noorganizējuši īpašu testa braucienu divās daļās – daži apļi Biķernieku trasē un neliels ceļojums pa Biķernieku meža uzkalniem un ielejām. Pirmā daļa ne ar ko īpaši nepārsteidza – jau pēc tikšanās ar “parasto” Taycan bija skaidrs, ka šis auto ir raķete. Ne velti tas Latvijā ir kļuvis par bestselleru elektromobiļu konkurencē.

Foto: Rojs Maizītis

Toties otrā daļa gan bija pārsteigumu pilna: izrādās, Cross Turismo tiešām spēj pārvarēt tādus kalnus un lejas, kādi, kā varētu padomāt, ir pa spēkam tikai pamatīgam krosoveram ar izteikti augstu klīrensu! Skaidrs, ka pērties augšā ikvienā smilšu kaudzē ar Taycan nebūtu prāta darbs, jo tas tomēr nav Land Cruiser, taču ar sēņošanas tripu Pierīgas mežos Porsche elektromobilis mierīgi tiks galā. Tiesa, lēta šī sēņošana nebūs, jo bez 100 000 eiro Taycan Cross Turismo neiznāks iegādāties...

Foto: Rojs Maizītis