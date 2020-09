Kopīgā motociklistu braucienā atvadās no traģiski bojāgājušā Denisa

Piemiņas video sociālās vietnes "Facebook" publiskajā grupā "MOTO Community" ievietojis Aleksandrs Verendenko.

Atgādinām, ka 6. septembrī, vīrs un sieva ar motociklu devās uz veikalu, bet izbrauciens beidzās traģiski, jo motocikla vadītājs mīklainos apstākļos zaudēja dzīvību. Negadījums notika pie Dienvidu tilta, Slāvu ielā, pretī namam Zilupes ielā 31.

Iepriekš TV3 raidījumam "Degpunktā" viņa draugs Jevgēnijs pastāstīja, ka pēc Denisa sievas zvana bija aizbraucis uz notikuma vietu. “Kakls bija vaļā. Vai nu plastmasas gabals trāpīja, vai nu viņš kaut kur aizķēries. Bija liels asiņu plankums. Kad viņu mediķi nedaudz piepacēla, lai apskatītu, viņam no kakla spēcīgi šļācās asinis. Nevaru pat pateikt precīzi no kurienes, jo viss bija asiņu jūrā. "

Sieva, kura avārijas brīdī sēdēja motociklam aizmugurē, dzīvībai bīstamas traumas neguva.

“Viņš brauca ārā no tirdzniecības centra ”Akropole”, brauca, lai apgrieztos. Pēc liecinieku teiktā sanāk, ka automašīna brauca taisni no luksofora. Uz motocikla ir redzams automašīnas diska nospiedums. Motocikla dzinēja labajā pusē ar automašīnas riteni ir noberzts aizsargs, atstāta švīka no sudraba krāsas automašīnas diska.”

“Pati pasažiere, kas sēdēja aizmugurē, saka, ka tas bija sudraba krāsas ”džips”. Pirmie vārdi, ko viņa teica, lai atrod to sudraba krāsas ”džipu”. Pēc bremzēšanas ceļa secinot, šeit bija grūdiens. Tālāk mēs redzam pēdas, kad motocikls jau krita uz margām. Viņš ar kāju aizķērās, ir precīzi pēdu nospiedumi uz asfalta, te pat ir gabaliņš no viņa melnbaltajiem apaviem,” saka Jevgēnijs.

Viena pagaidām neskaidra nianse notikušajā ir fakts, ka kāds pelēka ”Mitsubishi” apvidus auto vadītājs bija apstājies turpat netālu no notikuma vietas un sagaidīja policistus, taču likumsargiem vadītājs neko sakarīgu paskaidrot nevarēja. “Izkāpa cilvēks, piegāja pie līķa. Viņam kļuva slikti, viņš nobālēja. Viņš, ka redzēja, ka pa nožogojumu brauc motocikls bez vadītāja. Viņš apstājas, lai paskatītos. Viss,” stāsta draugs.

Valsts policijā atgadījumu plašāk nekomentē. Ir uzsākts kriminālprocess. Aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuriem: 67219765, 26467582 (darba dienās no pulksten 8.00 līdz 16.30) vai 110.