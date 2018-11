Savukārt līgumdarbu izdevumiem novembrī un decembrī frakcijām kopā piešķirti 5600 eiro jeb 800 eiro katrai frakcijai. Saimnieciskajiem un reprezentācijas izdevumiem gada pēdējiem diviem mēnešiem frakcijām kopā piešķirti 1980 eiro.

Apskatot sīkāk gaidāmo darbinieku skaitu un viņu atalgojumu pa frakcijām - atbilstoši deputātu skaitam partijai "Saskaņa" būs seši darbinieki ar kopējo algu fondu 7005 eiro mēnesī. Gan partijas "KPV LV" frakcijā, gan Jaunās konservatīvās partijas frakcijā katrā strādās pieci darbinieki ar algu fondu 5849 eiro mēnesī katrai frakcijai.

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!", nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai/"LNNK un Zaļo un zemnieku savienības frakcijās katrā strādās pa četriem darbiniekiem, attiecīgi arī katrai algu fonds būs 4694 eiro.

Partiju apvienībai "Jaunā Vienotība" būs trīs darbinieki ar 3538 eiro algu fondu mēnesī.

No minētajiem darbiniekiem katrai frakcijai būs viens tehniskais sekretārs un daži vai vairāki konsultanti - no diviem līdz pieciem atkarībā no Saeimā ievēlētās partijas deputātu skaita.