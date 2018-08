Kā uzsver Valsts policija VP, medībās atrasties alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu ietekmē ir kategoriski aizliegts.

Kā liecina VP sniegtā informācija, sestdien plkst.16 tiek atklāta ūdensputnu medību sezona - visi medību cienītāji var doties gan pīļu, gan citu ūdensputnu medībās. Lai medības noritētu bez starpgadījumiem, policija aicina medniekus ievērot gan kārtības un drošības noteikumus, gan nepieciešamās dokumentācijas un šaujamieroču drošības prasības.

VP atgādina, ka dodoties uz medību vietu, medniekam obligāti jābūt līdzi visiem nepieciešamajiem medību dokumentiem, proti, medību apliecībai, medību šaujamieroča glabāšanas un lietošanas atļaujai, kā arī mednieka sezonas kartei.

Tāpat tiek vērsta uzmanība medību šaujamieroču un munīcijas lietošanas kārtības un drošības prasību ievērošanai. VP atgādina, ka ūdensputnu medību laikā kategoriski aizliegts izmantot pusautomātiskos šaujamieročus, kuros var vienlaicīgi ielādēt vairāk par trim patronām vai ar kuriem var šaut kārtām. Savukārt dabas liegumos atļauts lietot tikai munīciju, kura nesatur svinu. Tāpat ir aizliegts izdarīt šāvienus no braucošiem motorizētajiem ūdenstransportlīdzekļiem.

Policija arī uzsver, ka reibuma stāvoklī aizliegts pārvadāt šaujamieročus.

Ūdensputnu medības notiek ne tikai medību platībās, bet arī publiskās ūdenstilpēs, tāpēc pieļaujams, ka vienkopus ar medniekiem šīs ūdenstilpes izmantos arī atpūtnieki. Lai izvairītos no iespējamiem nelaimes gadījumiem medību vietās, likumsargi aicina medniekus būt apzinīgiem un ievērot visus medību drošības noteikumus, uzmanīgi apieties ar šaujamieročiem un rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību visas medību sezonas laikā.

Jebkura apdraudējuma gadījumā likumsargi ir gatavi reaģēt uz iedzīvotāju sniegto informāciju, tādēļ, ja tiek manīti likumpārkāpumi vai kādi apdraudējumi drošībai, policija aicina nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruni 110.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, ūdensputnu medību sezona ilgst no augusta otrās sestdienas plkst.16 līdz 30.novembrim. No 12.augusta līdz 15.septembrim medīt atļauts trešdienās, sestdienās un svētdienās, savukārt no 15.septembra līdz 30.novembrim – katru dienu.