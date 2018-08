Pabeigt vidusskolu internetā un vienlaikus gūt pieredzi uzņēmējdarbībā - jaunums, kas patiks daudziem

21. gadsimts un mūsu dzīvēs tik dziļi ienākušais internets uz visiem laikiem mainījis kārtību, kādu vēl pazina vecāki – dzelžainu disciplīnu, skolas solu, pie kura esi piekalts piecas vai pat sešas dienas nedēļā, un grāmatu, burtnīcu, pierakstu kalnus.

Tagad iegūt vidusskolas atestātu var, esot jebkurā pasaules malā – vai tas būtu dīvāns paša mājās vai cits kontinents – starpības nav. Jā, turklāt atestāts, kuru iegūst Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas absolventi, ir tieši tāds pats, kādu saņem “parasto” vidusskolu beidzēji, un arī iespējas ir līdzvērtīgas – pēc mācību beigšanas var stāties augstskolā gan tepat Latvijā, gan ārvalstīs.

Jaunā vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena tālmācības programma "Uzņēmējdarbība" ne tikai palīdzēs saprast, kā izveidot savu uzņēmumu, bet noderēs arī, studējot tālāk, jo dos stabilu zināšanu kapitālu tiem, kas biznesu vēlēsies apgūt augstskolā.

Kāpēc tieši šeit?

Lai arī mācības šajā, kā arī citās Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā piedāvātajās programmās, tostarp – pamatizglītībā (7.-9.klase), var uzsākt jebkurā sev ērtākajā gada mēnesī, tomēr piesakoties "Uzņēmējdarbības" programmā līdz 1. septembrim, saņemsi 250 eiro atlaidi vienai mācību klasei.

Tas nozīmē, ka, piemēram, 10. klasi varēsi beigt, samaksājot vien 350 eiro jeb 35 eiro mēnesī, kas ir vispārējās vidusskolas tālmācības klases cena – izdevīgāku piedāvājumu neatradīsi, par to nudien vari būt drošs.

Viss, kas tev ir jādara, jāaizpilda anketa, pēc kā 250 eiro atlaides kupons nonāks elektroniskajā kastītē ar tālāko darbību norādēm.

Papildus “klasiskajiem” vidusskolas priekšmetiem šajā programmā apgūsi arī uzņēmējdarbību un grāmatvedību, kas ne tikai palīdzēs gūt sava biznesa uzsākšanai vajadzīgās zināšanas, bet arī ar inovatīvi ieviesto “blended learning” jeb jauktā tipa metodes pieejas palīdzību savas idejas varēsi pamēģināt praksē, tādā veidā gūstot neatsveramu pieredzi, kā arī lielāku izpratni par to, kas strādā un kas – ne sevišķi.

Tas nozīmē, ka mācību laikā varēsi apgūt teorētiskas zināšanas par visiem uzņēmējdarbības jautājumiem, kā arī izmēģināsi un uzzināsi, kā praktiski izveidot savu uzņēmumu; kā rakstīt biznesa plānu, gatavot prezentācijas potenciālajiem klientiem un investoriem.

Uzņēmējdarbības programmas ietvaros esam uzsākuši sadarbību ar "Junior Achievement of Latvia" organizāciju, kuri piedāvā skolām un skolēniem praktiski izveidot savus mācību uzņēmumus un pārbaudīt darbībā vai viņu izveidotie produkti un pakalpojumi ir konkurētspējīgi.

Labumu ir ļoti daudz

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā šogad ne tikai esam ieviesuši pieminēto mācību programmu, bet arī būtiski uzlabojuši motivācijas sistēmu, proti, tagad par savām atzīmēm audzēkņi saņems punktus, kurus varēs apmainīt pret dažādiem noderīgiem skolas suvenīriem, piemēram, T-krekliem, mācību maksas dāvanu kartēm un pat jaunu portatīvo datoru!

Noteikumi ir vienkārši: jo labākas atzīmes, jo vairāk motivācijas punktu, jo vērtīgākas dāvanas. Motivācijas programmas “Mācies un PELNI” ietvaros punkti tiks piešķirti arī par regulāru mācību vides “eSkola” apmeklēšanu, video skatīšanos, ieskaišu pildīšanu un konsultāciju apmeklēšanu.

Svarīgi pieminēt arī to, ka "eSkolas" vide ir ērta un mūsdienīga, un mācības tajā notiek internetā. Tev būs nepieciešams vien dators, planšete vai mobilais telefons. Ērta piekļuve mācību vielai no dažādām ierīcēm skolas audzēkņiem ļoti palīdz savu laiku izmantot racionāli un mācīties, pat guļot pludmalē vai braucot transportā uz sporta treniņu.

Ko vēl saņems skolēni:

ikviens skolēns mācību laikā saņems "Microsoft Office 365" savā datorā par velti;

iespēju viena gada laikā pabeigt divas klases;

iespēju pielīdzināt savas sekmes, pārnākot no citas skolas,

iespēju mācīties profesionālu, īpaši tālmācības programmu īstenošanai sagatavotu pedagogu vadībā;

un citus būtiskus labumus, kas ļoti atvieglos ikdienas mācību procesu.

Kā notiek mācības? Vai man izdosies?

“Mācies viegli!” ir mūsu sauklis un tie nav tukši vārdi. Aiz šīs devīzes slēpjas rūpīgs profesionāļu darbs, kas ieguldīts, lai mācību vielu padarītu viegli saprotamu, ātri uztveramu, izprotamu un iegaumējamu - tas ļoti noder, kārtojot ieskaites un gala eksāmenus. To novērtējuši arī daudzi Rīgas 1. Tālmācības audzēkņi, kuri atzīst, ka, rūpīgi izlasot piedāvātos materiālus, nenolikt ieskaiti teju vai nav iespējams. Nav pamata baidīties arī no tā, ka ieskaites būs jākārto viena pēc otras, jo vienlaikus tiek apgūti trīs priekšmeti.



Pasaules un pašmāju prakse rāda, ka tālmācības ļauj atrast sev ērtu mācību tempu; vielu apgūt sev tīkamā vidē; ļauj nemocīt sevi dienās, kad nekas neiet no rokas un dod iespēju atgūt nokavēto, kad tā vien šķiet, ka katrs izlasītais vai dzirdētais vārds burtiski pats iesēžas atmiņā.

Pieredze rāda arī, ka tālmācība nereti palīdz ietaupīt līdzekļus uz mācību materiāliem un samazināt citus praktiskas dabas izdevumus, kas rodas “parasto” vidusskolu apmeklētājiem.

Lai arī dažreiz šķiet, ka tālmācība atņem tiešas saziņas iespēju ar skolotājiem, dzīve rāda, ka nereti tieši attālināto mācību programmu skolēni gūst individuālāku pieeju, savu mācību plānu, "Skype" konsultācijas. Tāpat, ja vien neesi otrā pasaules malā, vari pieteikties konsultācijām un interesējošā priekšmeta skolotāju satikt aci pret aci.

Arī mācību materiāli nemitīgi tiek papildināti, turklāt tie izstrādāti tā, lai apgūstamā viela būtu saprotama un viegli “iegultos” atmiņā.

Ja nemiers par nepabeigtu vidusskolu tevī gruzd jau ilgāku laiku vai arī esi no tiem, kuri dažādu dzīves apstākļu dēļ vairs nevar katru dienu doties uz skolu, lai iegūtu vidējo izglītību, un tu lasi šīs rindas, varbūt tā ir zīme, ka pienācis laiks iegūt atestātu attālināti?

Tātad:

Aizpildi anketu un saņem 250 eiro atlaidi vienam mācību gadam;

Sāc mācības;

Un pat nepamanīsi, kā būs pienācis laiks svinēt izlaidumu!

Reklāmas raksts sadarbībā ar Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu.