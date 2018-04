Foto: Evija Trifanova/LETA

Vairākās Rīgas centra ielās ierobežos satiksmi Norvēģijas kroņprinča vizītes laikā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar Viņa Karaliskās Augstības Norvēģijas kroņprinča Hokona un Viņas Karaliskās Augstības kroņprinceses Metes Māritas ar pavadošo delegāciju oficiālo vizīti Latvijā 22. aprīlī no plkst. 21.00 līdz plkst. 23.00 un 23. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, un 24. aprīlī no plkst. 7.00 līdz plkst. 10.30 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teātra ielas abās pusēs, posmā no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai.