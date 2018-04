Tā, piemēram, feisbuka lietotājs Sandis Štāls vērsās pie portāla Jauns.lv ar sašutuma pilnu vēstījumu, sak, vai tiešām mēs visi paliksim vienaldzīgi pret to, kā runā Raimonds Vējonis? Pilsonis Štāls norāda, ka ir nepieņemami, ka jau kārtējo reizi nākas kaunēties par valsts pirmo amatpersonu angļu valodas prasmi, - tas darot neciešamu kaunu un esot negods vispasaules līmenī.

Latvija - moderna ziemeļeiropas(!?) valsts, kurai jau trešais prezidents pēc kārtas nav spējīgs pāršļupstēt 3 vārdus angļu valodā.

Labas piča iespējas privātskolotājiem. #Rant #Zenks4Hosting — Toms Ošiņš (@Potsiks) April 4, 2018

Kad gribas piedzīvot kaunu, mokas, seju plaukstās, šausmas un visu pārējo, var paklausīties, kā @Vejonis runā angliski. — zhanett (@zhanett) April 3, 2018

Cilvēki tviterī norāda, ka ir kauns par Vējoņa angļu valodas prasmi un izrunu. Vienlaikus daudzi analītiskāki prāti vaicā - bet vai jūsu pašu izruna ir labāka? No amatpersonām tiek gaidīta nevainojama valodas prasme, taču aizmirsts, ka sevi jau parasti nedzird.

Neesmu lielākais angļu valodas eksperts, bet man izklausījās, ka Grībauskaite runāja daudz vieglākā angļu valodā, bet Vējonis regulāri cenšas kaut ko grūtu pateikt. — Ints (@vitaamiins) April 3, 2018

Ir skaņas, no kurām acīs riešas asaras: "Kaķīša dzirnaviņu" radiolasījums, Dziesmusvētku koris un Vējonis, kurš runā angliski — Rita Eva Naseniece (@RitaEvaNa) April 3, 2018

Soctīklos daudzi šausminās par Vējoņa angļu valodu. Bet kad vajadzēja balsot par Egīlu Levitu, kurš angliski runā perfekti, tad deputāti tam nebija gatavi. Labāk savējais, kurš starptautiski nespēj prezentēt mūsu valsti. — Juris Celmiņš (@jurisc3) April 4, 2018

Tviteris šokā - VVF vēl aizvien ir vienīgā prezidente, kas mācēja sarunāties angliski un loģiski? Kuš, kuš, atcerēsimies arī to, ka 2000. gadā mēs hokejā uzvarējām Krieviju, bet 2002. gadā triumfējām Eirovīzijā. Latvija var. — alise zarina (@phronemophobe) April 4, 2018

Tāpat cilvēki atzīmē, ka Vējoņa kungs tikšanās laikā ar Trampu labāk būtu runājis latviski, izmantojot tulka pakalpojumus, tomēr Vējonis izvēlējās ar Trampu un Baltijas kolēģiem runāt pats, bez tulka.

Sēžu lidostā un lasu ziņas par Prezidenta angļu valodu, hm..nu kāpēc nevar runāt latviešu valodā, tādā veidā to popularizētu pasaulē un precīzāk varētu izteikties! — Andris Reizenbergs (@A_Reizenbergs) April 4, 2018

Skaidrs, ka Vējonis neprot angliski, OK, tā mēdz būt. Tas vien neko nenozīmē. Bet par ko saņem algu @Rigas_pils darbinieki? Kāpēc Valsts prezidentam netiek nodrošināts tulkojums, kas ar mūsdienu tehniku ir viegli un neuzkrītoši paveicams? — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) April 4, 2018

Nu ko var ņemties par Vējoni. Ja palūgtu nolasīt vienu rindkopu angļu valodā pašvaldību vadītājiem, Saeimas deputātiem, būtu vēl jautrāk. Nu tāda paaudze šobrīd ir pie varas, un tādā informācijas telpā viņi dzīvo. — Inese Vaivare (@vaivarei) April 4, 2018

Noskatījos vakardienas Trampa un Baltijas valstu prezidentu preseni. Oi. Nu kapēc? Nu kapēc? Nu kapēc visi var normāli sagatavoties, bet … sāp skatīties. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) April 4, 2018

Cilvēki sociālajos tīklos aicina turpmāk amatpersonu kritērijos iekļaut reālu valodas prasmi, jo lielākoties politiķi savos CV norāda lieliskas angļu valodas zināšanas. Taču saprast un lasīt nav tas pats, kas spēt angliski labi runāt.

Kā tad īsti tas skanēja?

Jau vēstījām, ka otrdienas vakarā sociālā tīkla "Twitter" lietotāji no Latvijas vīpsnāja par kādu video fragmentu no Baltijas valstu prezidentu un ASV prezidenta Donalda Trampa kopīgās preses konferences. Tīmeklī publicētajā video izgriezumā redzams, ka Tramps Vējoni mudina izvēlēties žurnālistu, kuram ļaut uzdot jautājumu.

"Izvēlieties žurnālistu, lūdzu. Jūs varat izvēlēties žurnālistu - ideālā gadījumā no Baltijas. Īstas ziņas, nevis viltus ziņas," joko Tramps, savukārt Vējonis tikmēr vienkārši mulsi smaida un aicinājumam izvēlēties mediju pārstāvi neatsaucas.

Cilvēki to uztver dažādi - daži to uztvēruši kā komplimentu no Trampa, ka Baltijā ir īsti, nevis viltus ziņu žurnālisti.