Pēc notikušā ugunsgrēka četrstāvu mājā Jelgavā Inesei Gaugerei lūdza ziedot asinis; lūgums ātri izplatījās internetā, jo daudzi dakteri Gaugeri pazina - viņa pati ikdienā glāba cilvēku dzīvības.

Lai arī liels skaits cilvēku atsaucās lūgumam, diemžēl Inese Gaugere devusies mūžībā.

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka 29. decembrī Jelgavā četrstāvu mājā aizdedzies viens no dzīvokļiem, no ēkas evakuēti deviņi cilvēki, pieci no tiem cietuši un nodoti mediķu uzraudzībā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Inta Palkavniece.

Ugunsdzēsēji glābēji izsaukumu uz Kastaņu ielu saņēma ap pulksten 16. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka četrstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklis trešajā stāvā deg ar atklātu liesmu. No ēkas ar autokāpņu palīdzību un skābekļa maskām tika izglābti deviņi cilvēki, no kuriem pieci nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzraudzībā.

Līdz ugunsdzēsēju glābēju ierašanās brīdim aptuveni 50 cilvēki no nama bija evakuējušies pašu spēkiem.

Ap pulksten 18.30 ugunsgrēks tika likvidēts. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka 15 kvadrātmetru platībā dega viens no trešā stāva dzīvokļiem un trīs kvadrātmetru platībā ceturtā stāva dzīvokļa logs. Divas personas ugunsgrēkā saindējās ar dūmiem, bet 42 gadus veca sieviete guva 70 procentu ķermeņa apdegumus, informē Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce. Visas trīs personas nodotas mediķiem.

Notikuma vietā sastapts mājas vecākais, kurš paskaidroja, ka visi 3. kāpņutelpas iedzīvotāji ir informēti par ugunsgrēku un palīdzība viņiem nav nepieciešama.

Notikuma vietā VUGD darbinieki policijai paskaidroja, ka uzlauza trīs dzīvokļu ārdurvis un izsita divus logus vienam no dzīvokļiem.

Degošajā dzīvoklī VUGD darbinieki konstatēja sešus beigtus kaķus un vienu dzīvu kaķi, kurš nodots dzīvnieku ķērājam. Inese Gaugere darbojusies “Dzīvnieku SOS” un devusi pagaidu mājas daudziem kaķiem.

Pašvaldības policija notikuma vietā nodrošināja sabiedrisko kārtību, kamēr VUGD darbinieki pabeidza darbu un iedzīvotājiem atļāva atgriezties dzīvokļos.