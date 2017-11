Īrijas sēņu audzētavas pārstāvji no 1. līdz 8. decembrim viesosies piecās pilsētās – Jēkabpilī, Rēzeknē, Alūksnē, Balvos un Gulbenē. Viņi sēņu lasītājiem un sēņu pakotājiem sola stundā maksāt ne mazāk kā 9,25 eiro un garantē no 40 līdz 50 darba stundām nedēļā. Līdz ar to mēnešalga pirms nodokļiem varētu būt 1850 eiro.

Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) biedē, ka tik liela alga var pievilināt arī kvalificētu darbaspēku. Šo strādājošo aizbraukšana uz Īriju būtu liels trieciens Latvijas reģioniem, kur jau tā trūkst darbinieku. "Tas , ka ārzemju darba rekrutētāji tik agresīvā veidā to dara, tas ir signāls, kuru attiecīgi politikas veidotājiem ir jādomā kaut kādi pretsoļi tam. Bet tajā pašā laikā nav jau neviena represīva veida, tikai motivējoša," atzīst LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone.

Situācijā, kad tepat visā Latvijā uzņēmējiem trūkst strādnieku, šonedēļ jau no vairākām pusēm izskanējuši pārmetumi Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), kāpēc tā savā interneta lapā vispār ielikusi Īrijas kompānijas sludinājumu. NVA skaidro, ka tai nav tiesības Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumam atteikt vakanču izvietošanu. "Publicēt darba piedāvājumus, kas nāk no citām Eiropas valstīm, tā ir pilnīgi normāla prakse, jo arī mūsu Latvijas darba devēji izmanto Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) pakalpojumus, publicējot savas vakances citās valstīs," skaidro NVA EURES projektu vadītāja Līga Baufale.

Pirmā pilsēta, kurā ieradīsies Īrijas sēņu audzētavas pārstāvji, būs Jēkabpils. Pilsētas domes priekšsēdētājs vietējo uzņēmēju vārdā pauž satraukumu, jo pat dažu strādājošo emigrēšana uz Īriju vēl vairāk pasliktināšot darbaspēka trūkuma problēmu Jēkabpilī. "Tā ir nopietna problēma. Ja šāda veida rekrutēšana notiek, tā ir nepatīkama situācija. Es pat nezinu, kā to ietekmēt, jo mums pilsētā uzņēmēji sūdzas par darbaspēka nepietiekamu daudzumu," uztraukts ir Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

NVA, kas savās reģionu filiāļu telpās Jēkabpilī, Rēzeknē, Alūksnē, Balvos un Gulbenē atļaus Īrijas uzņēmējam rīkot tikšanās ar potenciālajiem darbiniekiem un slēgt līgumus, skaidro - cilvēku interese ir liela, taču jārēķinās, ka Īrijā nebūšot viegli. "Sēņu novākšana, sēņu iepakošana ir ārkārtīgi smags darbs. Parasti mēs aicinām darba devēju stāstīt par darba apstākļiem, ka var rasties kādi veselības traucējumi, alerģiju riksi," bilst NVA pārstāve.

Taču, iespējams, Īrijas sēņu audzētavas piesolītā alga vienalga motivēs emigrēt. Turklāt sludinājumā norādīts, ka darbiniekiem nav vajadzīgas angļu valodas zināšanas, tiek solīta dzīvošana kopmītnēs par 50 eiro nedēļā un atbalsts aizceļošanai uz Īriju.