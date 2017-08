Jaukto cīņu (MMA) turnīrā Skrīvers cīnījies ar Zviedriju pārstāvošo Fernando Floresu. Piesakot latvieti Skrīveru, tika atskaņota viņa izvēlēta kompozīcija, kas izrādījās "Salil al-Sawarim" - islāma džihādistu slavas dziesma.

To, par ko šajā dziesmā ir runa, nav sapratis neviens, atskaitot kādu skatītāju publikā, kurš prot arābu valodu.

Cīņā ar pretinieku latvietis arī uzvarējis, un gan pirms, gan pēc cīņas lietojis žestus, kas liecina par ticību Allāham.

Zviedru mediji pieļauj, ka cīņas turnīra organizētāji gluži vienkārši nav zinājuši, ka Skrīvera izvēlētā dziesma ir "Islāma valsts" gluži vai himna. Varasiestādes šobrīd izmeklē incidentu.

Kasjauns.lv rīcībā ir informācija, ka Skrīvers arī iepriekš turnīros parādījis, ka piekopj islāmu. Piemēram, kādā turnīrā Vācijā Latvijas cīkstonis pat dziedājis līdzi dziesmai un rādījis žestu "Dievs ir viens".

Kasjauns.lv zināms, ka incidents Zviedrijā nav pirmā reize, kad Skrīvers uzstājies pie radikāļu slavas dziesmas. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tikmēr pats Skrīvers aģentūrai LETA paudis, ka nemaz nav zinājis, par ko ir dziesma.

"Pēc cīņas pie manis vērsās organizatori, bet es biju pamatīgi pārsteigts par notikušo. Pirms tam pat prātā neienāca, ka šī dziesma varētu būt kāda islāma radikāļu himna. To iepriekš biju dzirdējis pirms kāda cita cīkstoņa došanās ringā, dziesma man iepatikās un toreiz nolēmu to izmantot. Tā kā organizatori dziesmu apstiprināja, pat iedomāties nevarēju, ka tur kaut kas ir slikts," sacīja Skrīvers.

Pēc cīņas viņam bija arī pārrunas ne tikai ar organizatoriem, bet arī vietējo policiju, kura uzsāka pārbaudi. "Mēs visu izrunājām, es izstāstīju, kāda bija situācija, ka tas ir pārpratums, un viss ar to beidzās. Pēc tam, atgriežoties mājās, man bija saruna arī ar Drošības policiju, kurai arī visu izskaidroju un nekādas problēmas nebija," norādīja cīkstonis.

Viņš atzina, ka ir musulmanis un pieņēmis islāmu, taču nekādā veidā neatbalsta islāma radikālismu. "Man ar to [islāma radikālismu] nav nekāda sakara un es par to nemaz neinteresējos, jo nosodu šādu rīcību. Esmu sportists un savus mērķus es gribu sasniegt sportā. Es neesmu ne pirmais, ne pēdējais sportists, kurš pieņēmis islāma ticību un kļuvis par musulmani. Visi taču zina, ka ir Muhameds Ali, kurš arī savulaik to izdarīja," bilda Skrīvers, kurš pēdējo cīņu aizvadīja Vācijā, bet tagad turpina treniņus, jo pagaidām vēl nav skaidrības, kad atkal varēs doties ringā.

Latvijas Drošības policija apstiprināja, ka minētā persona ir zināma un dienests ir informēts par šo incidentu. Plašākus komentārus DP šobrīd nesniedz, līdz ar to publiski nav zināms, vai par notikušo ir sākta kāda pārbaude.

Skrīvers ir Latvijas vadošais MMA cīkstonis vieglajā (līdz 62 kilogramiem) un pusvieglajā (līdz 66 kilogramiem) svarā. Viņš ir divkārtējs pasaules čempions MMA "Loong FC" (Ķīna) versijā un "Superior FC" (Vācija) versijā. Cīkstonis pašlaik atrodas devītajā vietā Eiropas rangā vieglākā svara versijā.

Ikdienā Skrīvers trenējas Zviedrijā un šobrīd ir nonācis pasaules vadošā MMA organizācijas UFC redzeslokā. Kā uzskata cīņas sporta eksperti, viņa cīnīšanās augstākajā līmenī ir tikai laika jautājums.

Skrīvers līdz šim savā karjerā 19 cīņās guvis 15 panākumus.