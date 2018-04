Mani bērni ir potēti tikai pret tuberkulozi. Par to šaubījos visvairāk. Ja šodien būtu jāpieņem lēmums, iespējams, pēc apspriešanās ar savu ārsti, izlemtu citādi un nepotētu arī pret tuberkulozi.

Man šķiet, katram, lai izlemtu – potēt vai nepotēt bērnus –, vajag uzticamu ārstu. Man nav medicīniskās izglītības, nespēju tik rūpīgi izstudēt visus pieejamos materiālus, man arī trūkst kritiskās domāšanas par medicīnas jautājumiem. Taču, kad atrodi īsto dakteri, kam tiešām uzticies un kas tev der, vari pieņemt sev pareizo lēmumu.

Ja mēs ar bērniem brauksim uz Āfriku vai kādu citu zemi, kur draud infekciju slimības, mēs sapotēsimies.

Protams, ir jābūt pārliecībai, un man jau sen bijusi pārliecība, ka mūsdienu sabiedrībā vakcinācija īsti neiederas. Mēs jau aptuveni 50 gadus dzīvojam diezgan sterili. Mani bērni neuzturas vidē, kur būtu ļoti izplatītas infekciju slimības. Viņiem nav seksuālu kontaktu vai citu risku. Tuberkulozi, iespējams, var dabūt, braucot trolejbusā, bet ar labu imunitāti varbūt var nesaslimt ar to?

Mēs nedzīvojam sabiedrībā, kur šīs slimības mūs ļoti apdraud. Mēs vairs nedzīvojam viduslaikos. Otrs – daudzas slimības, pret kurām vakcinē, ir bērnu slimības. Potēties pret vējbakām? Es izslimoju vējbakas 26 gadu vecumā kopā ar bērniem. Ja strādātu par bērnudārza audzinātāju un nekad nebūtu izslimojusi, un man tagad būtu 30 gadu, iespējams, potētos, jo baidītos, ka būs smagāk. Bet es nestrādāju bērnudārzā, un maniem bērniem tagad ir 100 % garantija, ka viņi nekad otrreiz nesaslims. Diemžēl potētie bērni arī slimo un dažkārt – ar lielākām komplikācijām.

Visbeidzot, man ir pārliecība, ka vakcinācija ir tāda super cash cow (biznesa žargonā – naudas pelnīšanas mašīna, slaucamā govs). Nevaru simtprocentīgi apgalvot, ka tā ir, bet līdz šim nav arī neapstrīdami pieradīts, ka vakcīnas patiešām efektīvi un nevainojami darbojas.

Nevaru teikt, ka mani bērni neslimo vai ļoti daudz slimo, un tas ir tāpēc, ka viņi nav potēti. Manuprāt, viņi slimo maz – trīs dienas pasāp kakls, padzer vitamīnus, kurkumas tēju ar ingveru (nu jau meitas ir tik lielas, ka to var “dabūt iekšā”). Ja patiešām vainīgs kakls, paskalo ar propolisu, ar sālsūdeni. Viņām ir sāpējušas arī ausis, bijis klepus, tad neiet uz skolu. Mums ir homeopātiskie graudiņi, laika gaitā esmu iemācījusies, cik, kādi un kurā brīdī jādod. Varu piezvanīt savai homeopātei un konsultēties.

Nesen mūsu ģimenes ārste dēlam izrakstīja antibiotikas. Viņš klepoja, ārste dzirdēja plaušās trokšņus. Man tā recepte palika kabatā (e-veselībā), bet es sazinājos ar homeopāti, un vienošanās bija tāda – mēs dzeram noteiktus graudiņus, nākam klausīties un tad skatāmies, kā rīkoties. Ja būs nepieciešams, lietosim antibiotikas. Dažkārt graudiņi vieni paši var darboties ilgāk. Tie pamodina ķermeņa pašdziedināšanās potenci, bet, ja ir jārīkojas strauji, mēs rīkojamies.

Šķiet, visam jābūt saprāta robežās. Ja runājam par ikdienu, ēšanu, kas ir pamats, mēs zinām, kāds ir veselīgs uzturs, un to ievērojam, taču – bez pārspīlējumiem. Mums mājās ir klusa cīņa par saldumiem. Man pašai garšo saldumi, arī meitām garšo, un tad cenšos “lavierēt”. Gribat putukrējumu? Tad – bez cukura. Gribat saldāku? Pielieciet banānu. Gribat šokolādi? Labi, ēdiet tumšo, kaut visu tāfelīti. Zinu, ka neapēdīs. Protams, kino vakaros mums ir čipsi, bet biežāk tie ir no ekoveikala, nevis no lielveikala.

Mēs cenšamies ēst bioloģisku pārtiku, bet arī te jābūt racionālai pieejai. Es nevaru vienmēr visu nopirkt bioloģisku. Ir izvēles – es izvēlos eko rīsus, bet avokado pērku parasto.

Un vēl ir svarīgi pēc iespējas braukt ārā no Rīgas un staigāt pa mežu. Mēs cenšamies katru nedēļas nogali izdomāt vienu pastaigu – aizbraukt līdz Zilajiem kalniem, kas ir tepat netālu, vai kaut vai līdz Bolderājas pludmalei. Ejam uz Mežaparku. Es gandrīz katru dienu ar dēlu izeju ārā. Mums ir draugi, kam arī ir bērni, un tad viņi satiekas un sarunājas. Bērniem var vieniem pašiem ļaut izskrieties pa āru. No vienas puses, ir ģimeniskuma sajūta, no otras – svaigs gaiss.