Bohēmists Fredijs Merkūrijs un viņa rapsodija – rokmūzikas leģenda uz lielā ekrāna

“Joprojām ir grūti atbildēt par to, kas tieši lika mums iesaistīties šajā filmā,” atzīstas grupas “Queen” ģitārists Braiens Mejs, “Manuprāt, mēs sākotnēji nevēlējāmies to darīt tāpēc, ka neticējām godīgai filmai par Frediju Merkūriju. Daudzu gadu garumā jau tika apspriesta doma par šādu filmu, līdz mēs laikam beidzot sapratām, ka ja mēs nepiedalīsimies, tad nāks kāds cits un apgriezīs kājām gaisā visu to, ko mums ir atstājis Fredijs un ko mēs zinām par viņu.” Tas nav nekāds pārsteigums, ka Fredijs Merkūrijs joprojām ieņem īpašu vietu Braiena Meja sirdī. “Ir pārāk daudz atmiņu, kuras ir saistītas ar Frediju,” stāsta Mejs, “Es atceros to viņa smīniņu sejā un viņa dzirkstošās acis. Un tad viņš varēja pateikt kaut ko pilnīgi nepiemērotu un ļaunu. Bet viņš bija tikai smieklīgs un jauks un viņa dabā nekad nebija ne mazākās domas kādam nodarīt pāri. Viņš bija ļoti ātras dabas un viņa reakcija bieži vien bija spontāna un neapdomāta, taču īstenībā viņš bija ļoti kautrīgs un kluss – ja bija jāpieņem grūts lēmums, viņš to izdarīja un tad vairs nevēlējās par to dzirdēt. Fredijs vienmēr zināja, ko viņš grib un viņam vienmēr bija gatavs risinājums, kā izkļūt no vienas vai otras situācijas.”



“Filmas “Bohēmista rapsodija” (“Bohemian Rhapsody”) veidotāji izdarīja ar šo projektu maksimālo, ko vien varēja izdarīt,” atzinīgi izsakās grupas “Queen” bundzinieks Rodžers Teilors, “Aktieris Rami Maleks mūs uzrunāja no pirmā brīža, kad ieraudzījām viņu atlasē uz Fredija Merkūrija lomas izpildītāju. Mēs burtiski saskatījām Frediju viņā un sajutām cik ļoti pašu Rami tas viss aizrauj. Arī pārējie aktieri, kuri bija atlasīti, lai atveidotu mūs – viņi bija lieliski ar to, ka nevis spēlēja, bet pilnībā noticēja tam, ka viņi patiešām ir no “Queen” – viņi dzīvoja, jutās un izskatījās gluži kā mēs. Brīžiem pat bija neērti skatīties, cik ļoti precīzi viņi mūs atveidoja.”



“Fredijs Merkūrijs bija multikulturāls un tas daudz ko izskaidro,” stāsta filmas “Bohēmista Rapsodija” režisors Braiens Singers, “Viņš spēja apvienot visus cilvēkus, neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma un seksuālās orientācijas – visi jutās kā vesels viens, tikko Fredijs parādījās uz skatuves. Tāpēc viņa lomas atveidotājam šajā filmā tas būs viens no lielākajiem izaicinājumiem – parādīt Fredija Merkūrija sarežģīto emocionālo dabu, izprast to, kā viņš kustējās uz skatuves un cik tas viss bija nozīmīgs viņa personībai. Fredijs nebija cilvēks, kurš varēja vienkārši ar kaut ko samierināties. Viņš bija cīnītājs, kurš nekad nepieņēma atbildē vārdu “nē”. Viņš nekļuva par zvaigzni vienas nakts laikā, kad skatītāji ir sajūsmā par to, ko redz uz skatuves. Viņš auga pārciešot neveiksmes un veidojot pats sevi soli pa solim – tā rezultātā mēs redzam to, kas ir grupa “Queen”.”



Aktieris Rami Maleks, kurš ir divu “Golden Globe” balvu nominants un “Emmy” balvas laureāts par lomu televīzijas seriālā “Mr. Robot”, tika izvēlēts būt par to cilvēku, kuram būs lemts iejusties Fredija Merkūrija ādā. Viņš bija labā nozīmē satriekts, kad uzzināja par saņemto apstiprinājumu šai lomai. “Es pilnībā apzinājos, cik izcila bija grupa “Queen” un kas bija Fredijs Merkūrijs miljoniem cilvēkiem pasaulē,” stāsta aktieris Rami Maleks, “Neesmu pārliecināts vai apzinājos manas lomas nozīmīgumu to visu cilvēku priekšā. Es vienmēr esmu bijis grupas “Queen” un Fredija Merkūrija fans, bet gatavojoties šai lomai, man nācās tik daudz atklāt priekš sevis par Frediju un atklāt viņa personības daudzās puses.”



“Kad tu plāno atveidot Frediju Merkūriju, tas nav tikai izdarīt to vizuāli,” turpina Rami Maleks, “Bija jāiemācās pārvaldīt skatuvi, grupas mūziķus un pats galvenais – sadarboties ar skatītājiem pūlī. Tev bija jāuzrunā visi un katrs – pat tas, kurš atrodas stadiona pēdējā rindā. Fredijam bija neaprakstāma pievilcība – vienalga, vai viņš sēdēja pie klavierēm, vai kustējās uz skatuves – viņš vienmēr perfekti juta cik lielā mērā un kurā brīdī var uzticēties auditorijai. Katram, kurš atradās koncertā, bija sajūta, ka Fredijs uzrunā tieši viņu.” “Rami ir izcils Fredija lomā,” apgalvo režisors Braiens Singers, “Viņš ir sapratis kā Fredijam Merkūrijam izdevās aizraut klausītāju pūli, kā virzīt savu enerģiju, lai atrastu to veidu, kā pasniegt dziesmas un cilvēki to uztvertu atbilstoši Fredija iecerei.”



Fredijs Merkūrijs nav tikai rokmūziķis, kura talants ir apbūris neskaitāmo viņa un grupas “Queen” fanu armiju. Viņš bija cilvēks – tik ļoti trausls un viegli ievainojams, bet tajā pašā laikā – iedvesmas avots un īsts roka elks miljoniem cilvēku. Kamēr šādi cilvēki ir starp mums, mēs bieži vien neapzināmies to, ka elpojam vienu gaisu ar ģēniju, kuru jūtam katrā ikdienas solī. Viņš sniedza mums neaprakstāmu enerģiju un mēs dievinām viņu par to. Fredijs Merkūrijs bija cilvēks ne no šīs pasaules – viņš izklaidēja mūs tā, kā neviens to nekad nav darījis. Fredijs Merkūrijs ir leģenda, kura joprojām dzīvo kopā ar mums.

Dvēsele mana ir raiba kā tauriņa spārni, vakardienas sapņi kļūs pieauguši, bet nemirs nekad..

“The Show Must Go On” Queeen

Par filmu: Fredijs Merkūrijs - roka leģenda, dumpinieks, bohēmists un ģēnijs, kurš lauzis visus stereotipus un atstājis neizdzēšamu iespaidu uz rokmūziku. Filma stāsta par grupas „Queen” galvu reibinošo ceļu uz panākumiem, pateicoties radītajām kulta dziesmām un revolucionārajam skanējumam, kā arī grupas atrašanos uz izjukšanas robežas Merkūrija nekontrolējamā dzīvesveida dēļ. Mūziķu triumfālā atkalapvienošanās koncertam „Live Aid” ir kļuvusi par vienu no izcilāko uzstāšanos visā rokmūzikas vēsturē.



Filma “Bohēmista rapsodija” kinoteātros jau no 1. novembra.

