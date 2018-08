Nesen Kriss Prats un Ketrīna Švarcenegere redzēti kopīgi apmeklējam svētdienas dievkalpojumu baznīcā un pēc tam dodamies uz ģimenes pusdienām.

39 gadus vecais aktieris un Švarcenegera vecākā meita Ketrīna (28) nofotografēti aizvadītajā svētdienā, dodamies prom no baznīcas. Vēlāk pārītis redzēts, kopā vizināmies uz skuteriem un ieturam maltīti kopā ar Švarcenegeru ģimeni, par ko sociālajos tīklos pavēstījis Ketrīnas brālis Patriks Švarcenegers.

Slavenību žurnāls „People” informē, ka Kriss Prats un Ketrīna Švarcenegere kopā nosvinējuši arī šā gada jūnijā ASV atzīmēto Tēva dienu.

Pirms kopīgām pusdienā ar Švarcenegeru ģimeni, pārītis pilsētā vizinājās ar skuteriem. (Foto: Vida Press)

Lai gan Ketrīnas Švarcenegeres vecāki ir no šovbiznesa aprindām, viņa savu dzīvi ar šovbiznesu nav saistījusi. Ketrīna darbojas kā dzīvesstila blogere un interjera dizainere. Viņa izdevusi arī iedvesmojošu padomu grāmatu („Rock What You Got”) jaunām sievietēm, kā mīlēt savu ķermeni

Kriss Prats iepriekš bija precējies ar kolēģi Annu Farisu. Par šķiršanos pāris paziņoja aizvadītā gada augustā, savukārt decembrī Prats iesniedza oficiālu šķiršanās pieteikumu tiesā.

Kriss Prats un Anna Farisa. (Foto: Vida Press)

Prats un Farisa iepazinās filmas „Take Me Home Tonight” uzņemšanas laukumā 2007. gadā. Jau gadu vēlāk pāris saderinājās un 2009. gada 9. jūlijā Bali salā Indonēzijā nosvinēja kāzas. Krisam Pratam un Annai Farisai ir kopīgs dēls Džeks, kuram šā gada augustā paliek seši gadi. Puisēns pasaulē nāca deviņas nedēļas pirms laika un svēra tikai 1,7 kg.

Pēdējos gados Kriss kļuvis par vienu no Holivudas pieprasītākajiem vadošo lomu tēlotājiem – viņa filmogrāfijā ir „LEGO filma”, „Galaktikas sargu” divas daļas, „Juras laikmeta pasaule” un tās turpinājums, „Lieliskais septiņnieks”, „Pasažieri” un „Atriebēji: Bezgalības karš”.

Prata un Švarcenegeres romāns ir aktiera pirmās nopietnās attiecības pēc šķiršanās no sievas aizvadītajā gadā.