Normunds Rutulis: “Esmu gandarīts un laimīgs, ka mūsu sadarbība ar Maestro turpinās jau vairāk nekā 20 gadu. Cik laba sajūta, ka lielmeistars uzticas un uz tevi paļaujas! Pagājušā gada sākumā Maestro man iedeva dziesmu un noteica: “Tā kā tu ar to elektroniku daries, ņem vienu dziesmu tautai!”

Tas bija sākums. Vēlāk saņēmu arī pārējās 11 dziesmas, kas nu veido veselu albumu. Katra no tām manī ir ieskrāpējusies uz palikšanu. Liels prieks, ka Lotars un Jānis uzķēra īsto pavedienu un materiāls ir tieši tāds, kādu to biju iecerējis. Klausītājiem vien atliek to novērtēt.”

Raimonds Pauls par sadarbību savukārt izteicies: “Man šķiet, ka ir atkal izdevies kaut kas “Lecam pa vecam” vai “Cāļus skaita rudenī” manierē. Tāda viegli izklaidējoša deju mūzika. Tieši šādas dziesmas bieži vien ir tās, kuras klausītāji koncertos visvairāk gaida.”

Jaunā albuma tapšanā roku pielikuši arī dzejnieks Jānis Peters, producenti Lotars Lodziņš un Jānis Kalve, taustiņinstrumentālists Kārlis Indrišonoks, dziedātājas Rūta Dūduma un Anmary, kā arī repa meistars Mixmaster AG.

Albums klajā nāks 2019. gada pavasarī, kam sekos koncerttūre tā paša gada septembra un oktobra mēnesī.