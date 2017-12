Inese Galante par Valērija Maligina nāvi: „Attiecības ar Elīnu paņēma ļoti daudz”

Inese Galante, kuras klasiskās mūzikas festivālu “Summertime – aicina Inese Galante” finansiāli atbalstījis arī Maligins, žurnālam “Kas Jauns” atzīst, ka bijusi šokā, uzzinot šo sēru vēsti: “Tobrīd koncertēju Doma baznīcā, Lūcijas dienas koncertā. Īsti nespēju aptvert, kad man pateica, ka pēkšņi miris Valērijs. Atminos, ka pārjautāju: „Kāds Valērijs?” Nevarēju iedomāties, ka tas ir Maligins. Ļoti smagi, ja šī dzīve ir jāatstāj jauniem cilvēkiem”

Inese Galante ar Valēriju Maliginu pazīstami bija daudzus gadus. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)



“Tādu, kāds bija Valērijs, otru neatrast. Viņš visu savu dzīvi bija atvērts, vienmēr gribēja visu izzināt, saprast un iepazīt. Ļoti mīlēja savu ģimeni. Par savu māti, meitām rūpējās un gādāja no sirds. No sirds rūpējās par visu savu mīļo ģimeni. Par katru. Nevienu neatstāja kā izmantotu papīru. Nevienu,” atceras Inese Galante un turpina: „Valērijs pēdējo gadu laikā ļoti daudz savas enerģijas atdeva, lai dzīvotu intensīvu dzīvi. Viņš dzīvoja uz 150 procentiem, it kā gribēdams nodzīvot 101 dzīvi. Man pat bija slikta nojausma... Viņam apkārt bija cilvēki, kas ne vienmēr viņam deva nepieciešamo atpūtu. Tomēr bija jau 50 gadi. Šis ir tāds bīstams vecums, kad drusciņ jāpiebremzē, bet tas ātrums, ar kādu pēdējā laikā dzīvoja Valērijs... Viņš bija 52 gadus vecs puisītis. Viņš bija ļoti gudrs savā biznesā, bet viņu pievilka viss jaunais. Viņš allaž gribēja atklāt sev jaunu pasauli. Kaut ko jaunu, nebijušu... Atceros, arī klasiskās mūzikas koncertu atbalstīšana bija savulaik kaut kas jauns viņam.”



Operdziedātāja žurnālam “Kas Jauns” atklāj, ka viņasprāt Maligins pēdējos gados stipri izmainījies. „Saskatu ļoti lielu atšķirību starp Valēriju, ko pazinu pirms dažiem gadiem, un to, kāds viņš bija kļuvis pēdējā laikā. Kādreiz viņš bija cits – tāds mierīgs un nosvērts. Kad sākās attiecības ar Elīnu, viņš kļuva mazliet cits... Kad aptuveni pirms pāris gadiem viņam jautāju, kā klājas jaunajās attiecībās, viņš smaidot atzinās: „Zini, viegli nav...” Ja godīgi, man arī nelikās, ka Valērijam viegli klājas, kaut negribu nevienu nosodīt, ne aprunāt. Viņš pats zināja, ka nav viegli, bet viņu tik un tā šī sieviete pievilka. Viņš acīmredzot gribēja pieredzēt ko jaunu, nebijušu. Viņš dzīvoja pāri saviem spēkiem, nedomājot, ka arī jaunas attiecības prasa daudz enerģijas, īpaši jauna sieviete – viņa prasa trīsreiz vairāk enerģijas. Un Elīna... Šī sieviete Valērijam nebija tāda kā viena no simts. Viņas mākslas izpausmes vien jau runā pašas par sevi. Tās bieži bija intensīvas, agresīvas, provokatīvas. Tas viss bija kā uz naža asmens... Domāju, šīs attiecības paņēma daudz viņa enerģijas un spēka. Tas maksāja dārgi. Ir attiecības, kas cilvēku paceļ, un ir tādas, kas velk uz leju,” domīgi bilst Galante.



Opermāksliniece uzsver, ka pēdējā laikā Valērija dzīvē bijušas vairākas zīmes, kas ne par ko labu nav liecinājušas. „Man bija tāda jušana, ka viņš uz to gāja atvērtām acīm. Es sāku analizēt, un daudzi cilvēki apkārt to juta, ka labi tas viss nebeigsies. Neko konkrētāk negribu teikt, taču bija sajūta, ka viņš gāja uz savu galu pa pusei neapzināti, bet vienlaikus apzināti. Diemžēl viņš pats sevi it kā iedzina tur, kur nevajag. Viņš kā tāds Titāniks vienkārši aizvērtām acīm gāja virsū klintīm. Sitās, sitās pret klintīm... Cerams, miers tagad ir ar viņu. Cerams, ka viņam tagad ir viegli, jo tas trakums, kas bija pēdējos gados, tā bija par daudz. Lai viņam tur labi dzīvojas, lai viņam ir viegli...” nosaka Inese Galante.