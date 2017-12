Īsumā par Jāni - Cilvēku Ar Kameru

Jānis vietējā "YouTube" videoblogu veido kopš 2010.gada un uzskatāms par viens no pašiem pirmajiem jūtūberiem. Vēlāk saimei viņam pievienojās skolnieces, piemēram, Evelīna Pārkera, Sindija Lo, Patrīcija Meldere un citas personas. Tagad vietējo jūtūberu kopiena mērāma jau daudzos desmitos videoblogeru, no kuriem gan tikai dažiem ir vērā ņemams sekotāju skaits.

Jānim Ābelem gadu gaitā uzkrājies 34 000 liels sekotāju pulks. Šie cilvēki noskatās katru video, ko savā profilā publicē Jānis. Laika gaitā blogošana viņam izvērtēs saimnieciskajā darbībā, proti, nav noslēpums, ka "YouTube" maksā par publicētajiem video - pasaulē populārākie jūtūberi ar šo nodarbi pelna naudu, savos vēstījumos integrējot produktu reklāmas un tamlīdzīgi.

Arī Latvijas jūtūbā daži (!) cilvēki ar šādu pseidodarbu pelna naudu. 31 gadu vecais "Cilvēks Ar Kameru" jeb Jānis satura ražošanai izsenis lūdz skatītāju ziedojumus - tas ir veids, kā gūt apmaksu par to laiku, kuru viņš velta video tapšanai un interesantam saturam. Būdams viens no populārākajiem jūtūberiem, Jānis savā kanālā regulāri testējis dažādu zīmolu produkciju, sniedzis atsauksmes un tādejādi veicinājis konkrētu patēriņa produktu noietu.

Viņa rūpals ir arī dažādas mantu izspēles, konkursi internetā. Vienā no šādiem gadījumiem pirms apmēram 4 gadiem blogeris sastapis savu dzīvesdraudzeni. Nu viņi kopā auklē bērniņu dzīvoklī Ziepniekkalnā.

Tāpat šo gadu garumā skatītāji varēja iepazīties ar Jāņa Ābeles māsu Sarmīti, kura aizprecējusies uz ārzemēm un dzīvo Maiami, ASV. Vietējā "YouTube" zvaigzne pie māsas regulāri viesojas un savos video priekšnesumos rāda, kāda ir dzīve tur.

Zem katra puiša video ir linki uz iespējām ziedot viņa nodarbei, jo tas esot nepieciešams konta uzturēšanai. Noprotams, ka skatītāju finansiāla labvēlība veido lielu daļu blogera ienākumu.

Jūtūberim "uzsprāgst dibens" - latvieša sapnis lasīt sēnes piepildījies

Savā jaunākajā video Jānis Ābele 20 minūšu garumā apcer nule medijos izskanējušo ziņu, ka Īrijas trešā lielākā sēņu audzētāja "CMP Mushrooms" centieni meklēt darbiniekus Latvijā guvuši vērā ņemamu atsaucību, proti, piemēram, jēkabpilieši izrādījuši milzu interesi par darbu sēņu fermās un algu 1600 eiro mēnesī neto.

Analizējot radušos situāciju, Jānis Ābele savus 34 000 skatītājus informē, ka ir skaidrs: cilvēku aizplūšana no Latvijas turpināsies, jo te minimālā alga ir izsmiekls un par to nav iespējams izdzīvot, apģērbties, izklaidēties. Vēl vairāk - arī viņš pats beidzot nolēmis "šo miskasti [Latviju]" pamest. Konkrētu galamērķi gan jaunais cilvēks nenorāda.

Jāpiebilst, ka Latvijas senākais jūtūberis piedalījies partijas KPV.LV dibināšanā. Kā zināms, pagājušajās pašvaldību vēlēšanās tieši Artusa Kaimiņa politiskais spēks guva vislielāko atsaucību no emigrējušajiem tautiešiem Īrijā un Lielbritānijā. Tiesa, Jānis jau gadu nav šīs partijas biedrs, tviterī norādīja Kaimiņš.

"Ja šādi viss turpināsies, tad nebūs, kas tajā gaterī par 500 eiro strādā. Nebūs, kas tajā "rimčikā" par 500 eiro strādā, nu! "Maximā" nebūs, kas strādā par krāvēju. Ne-būs!!! Jo viss šis zemā līmeņa darbaspēks dosies projām, bet cilvēki, kas sēž valdībā, to nesaprot," komentējot Finanšu ministrijas izstrādāto nodokļu reformu teic Ābele. Viņš aprēķinājis, ka parastam strādājošajam Latvijā vidēji "uz rokas" paliek apmēram 300 eiro. "Un ko tad tu par to vari izdzīvot?"

Dzimšanas dienas svinības - onlainā ar "Tokyo city"

Jānis Ābele savā jūtūbera karjerā publicējis apmēram 400 video, no kuriem vispopulārākie ir sadzīviskas dabas vēstījumi, piemēram, atraktīvi un asprātīgi veidoti sižeti par sievietēm, ēdienu, mājokļa lietām, automašīnām, resnumu, loterijas biļetēm, iepirkšanos. Izklaidējošo saturu vietumis papildina arī pārdomas par nopietnām problēmām - tādām kā valsts virzība, pedofīlija, Saeimas vēlēšanas, rīta stienis.

Latvijas jūtūberu saime lielākoties sastāv no nepilngadīgām personām, taču "Cilvēks Ar Kameru" ir viens no gados nobriedušākajiem, un viņam seko virkne jauniešu. Savu 31. dzimšanas dienu Jānis Ābele svinēja triju stundu garumā tiešraidē "YouTube" kanālā, kur pieņēma zvanus un ziņas no saviem sekotājiem, malkoja sarkanvīnu un par svētku maltīti izvēlējās tobrīd nodokļu skandāla epicentrā esošo "Tokyo City", pa telefonu pasūtot kaudzīti suši. Vai arī tā bija apmaksāta reklāma, nav zināms. Šo triju stundu dzimšanas dienas sēdēšanu vēroja 12 000 Jāņa Ābeles skatītāju.