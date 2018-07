Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka bērnus vecākam no apgādājamo saraksta neizņem, ja viņi strādā vasaras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam, izņemot gadījumus, ja strādā mikrouzņēmumā.

Tomēr vecākus uztrauc ne tikai tas. Divpadsmit gadu vecās Ivetas tētis Rinalds Likumam un Taisnībai atklāj visai kuriozu, pat nejēdzīgu atgadījumu: “Meita pāris izrādēs Leļļu teātrī spēlēja flautu. To viņa dara lieliski, jo mācās mūzikas skolā. Teātris solīja viņai arī honorāru, tāpēc man uz meitas vārda bankā bija jāatver konts. Gods kam gods, teātris samaksāja – apmēram desmit eiro, kā bija noteikts līgumā starp viņu un teātri. Bet pēc kāda laika no VID e-pastā saņēmu vēstuli, ka mana meita izņemta no mana apgādājamo saraksta, jo esot pati sākusi pelnīt. Vēlāk braucu uz VID, un meitu atkal iekļāva atpakaļ apgādājamo sarakstā. Situācija visnotaļ absurda, jo de smit eiro dēļ manu nepilngadīgo bērnu pēkšņi izslēdza no apgādājamo saraksta. Dzirdēju, ka līdzīga problēma piemeklējusi arī citus vecākus. Kāpēc?”



Evita Teice-Mamaja, VID galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste, skaidro:

“Vecākam saglabājas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par bērnu (pašlaik 200 eiro mēnesī):

* kamēr bērns turpina vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

* ar nodokli apliekamie ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru;

* bērns nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai stipendiju;

* bērnu neuztur kāda cita persona;

* bērns nav mikrouzņēmuma darbinieks;

* bērns nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu galvenajā ienākumu gūšanas vietā (izņemot bērnus vecumā līdz bērna 19 gadiem (ieskaitot) taksācijas gada laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam).

VID veic automātisko apgādības perioda slēgšanu, ja ir saņemta informācija, ka apgādājamā persona ir sākusi darba tiesiskās attiecības ārpus vasaras perioda. Tomēr bērns var būt apgādībā, ja saņemtais ar nodokli apliekamais ienākums nepārsniedz nodokļa atvieglojuma apmēru.

Jāņem vērā, ka VID informāciju par gūtiem ienākumiem saņem vēlāk, nekā tiek saņemta informācija par darba tiesisko attiecību sākšanu. Bērna tēvs vai māte var atkārtoti reģistrēt apgādībā bērnu, pievienojot klāt dokumentu, kas apliecina, ka bērna ar nodokli apliekamie ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru.”Vienlaikus VID atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības sagla bāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), un šajā gadījumā vecākam algas nodokļa grāmatiņā nav jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski, izņemot gadījumu, ja bērns strādā pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni (līdz 19 gadu vecumam) paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns sācis darba attiecības. Pēc tam kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā.