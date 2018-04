Uzņēmēji šo problēmu galvenokārt risina, pieņemot darbā un apmācot cilvēkus, kas konkrētajā jomā nekad nav strādājuši – visbiežāk tirdzniecībā un būvniecībā. Vienlaikus 33% sākuši izmantot vai vairāk izmantojuši ārpakalpojumus, 16% ir pārvilinājuši darbiniekus no konkurentiem un tikpat automatizējuši darbību.

Pētījums, kurā aptaujāti 750 Latvijas uzņēmēju, atklāj, ka lielāku darbaspēka trūkumu izjūt ražošanas un būvniecības uzņēmumos. Ar šādām grūtībām saskārušies 93% lielo uzņēmumu (darbinieku skaits 250 un vairāk), 75% vidēji lielo (no 50 līdz 249), 55% vidēji mazo (no 10 līdz 49) un 41% mazo (darbinieku skaits līdz deviņiem).

Jauna darbaspēka apmācīšana ir aktuālāka novados, nevis Rīgā. Izpētīts arī, ka 6% uzņēmumu meklējuši darbiniekus ārpus Latvijas. To kā risinājumu visbiežāk minējuši pakalpojuma sniedzēji un lielie uzņēmumi – 31% aptaujāto.

No vispārējā fona atšķiras ogu un augļu pārstrādes uzņēmums "Puratos Latvia" Pūres pagastā. Tā vadītājs Aigars Balodis saka: “Darbaspēka netrūkst, ja par to maksā. Mēs nekautrējamies saviem darbiniekiem maksāt labu atalgojumu, un, šķiet, tāpēc mums netrūkst darbinieku.”

Daļa ražošanas ir automatizēta, bet jomās, kur nepieciešams roku darbaspēks, maksājot nevis minimālo algu, bet “godīgi, taisnīgu samaksu par labi padarītu darbu”. “Ja darbinieks savu darbu nevar padarīt labi, viņš pie mums nestrādā,” teic Balodis. Viņš par risinājumu darbaspēka problēmām Latvijā neuzskata mazizglītota darbaspēka bez latviešu valodas zināšanām ievešanu no ārzemēm.