Par to trešdienas vēlā vakarā ziņo BBC. Divi cilvēki no Viltšīras pilsētas, kas atrodas 10 kilometru no Solsberi, sestdien tika atrasti bezsamaņā savās mājās, šobrīd viņi ir slimnīcā kritiskā stāvoklī. Abi identificēti kā Dona Stērdžesa (44) un Čārlijs Roulijs (45). Nevienam citam no viņu piederīgajiem nav konstatēti saindēšanās simptomi, ziņo BBC.

Britu policija nākusi klajā ar paziņojumu, ka viela, ar kuru pāris saindējies, pēc visām pazīmēm atbilst "Novičokam", kas kaitēja Skripaļu ģimenei. Tā ir nervus paralizējoša inde. Vienlaikus policijai patlaban nav ne pavediena, kāpēc no indes cietis šis pāris un kāds varētu būt bijis indēšanas mērķis. Policijas komisārs Neils Basu arī nevarēja ne apstiprināt, ne noliegt, ka šie cilvēki indēti ar "indi no tās pašas partijas", ar kuru indēti Skripaļi.

Terorisma apkarošanas dienesti šobrīd strādā rokrokā ar Viltšīras policiju.

Jau ziņojām, ka Lielbritānijas policija trešdien paziņoja, ka Solsberi slimnīcā kritiskā stāvoklī pēc saskarsmes ar nezināmu vielu nogādāti divi cilvēki, kuri atrasti bezsamaņā tikai dažu kilometru attālu no vietas, kur tika saindēti bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija.

Abi pacienti "Solsberi rajona slimnīcā šobrīd saņem medicīnisko palīdzību pēc iespējamas saskarsmes ar nezināmu vielu. Viņi abi ir kritiskā stāvoklī", paziņoja Viltšīras policija, piebilstot, ka notikušo uzskata par nopietnu incidentu.

Aptuveni 40 gadus vecais vīrietis un sieviete sestdienas vakarā tika atrasti bezsamaņā savās mājās, kas atrodas desmit kilometrus uz ziemeļiem no Solsberi.

Sākotnēji tika domāts, ka viņiem abiem kļuvis slikti pēc iespējamas heroīna vai kreka lietošanas. Taču tagad tiek veiktas papildu pārbaudes, lai noskaidrotu vielu, ar kuru viņi saindējušies, teikts Viltšīras policijas paziņojumā.

Kā ziņots, 66 gadus vecais Skripaļs un viņa 33 gadus vecā meita Jūlija 4.martā Solsberi pilsētā tika atrasti bez samaņas uz soliņa parkā. Lielbritānijas varasiestādes uzskata, ka Skripaļiem uzbrukts ar Krievijā izstrādāto nervus paralizējošo vielu "Novičok". Londona un tās sabiedrotie Skripaļu saindēšanā vaino Krieviju, kas to kategoriski noliegusi.