Pirms 2. augusta koncertā Kijevā izpildīt dziesmu "This is the New Shit", Mensons iekliedzies: "Kiev! Now I donʼt want to be political, but you just made Moscow sound like your bitch" [Aptuvenais tulkojums: "Kijeva! Tagad es nevēlos būt politizēts, bet jūs tikko likāt Maskavai skanēt kā jūsu kucei"].

Kā pamanīja daži racionālāk domājošie mediji, visticamāk, viņš salīdzināja publikas atsaucību abās pilsētās, jo pirms tam koncertēja Maskavā, tomēr vairāki Krievijas mediji izcēlās ar skaļiem virsrakstiem, sakot, ka Mensons tieši pretēji bāž degunu abu valstu attiecībās, kā arī esot aizvainojis un dziļi pazemojis Maskavu un visu Krieviju.

Portāls "Meduza.io" ziņo, ka kāds ukraiņu medijs pat mākslinieka sacīto interpretējis arī šādi: "Es cenšos turēties tālāk no politikas, bet kādi gan mēs esam kuces. No Maskavas pa taisno atbraucām pie jums".

Šāds Mensona izteikuma tulkojums bija publicēts rakstā ar virsrakstu: Merilins Mensons Kijevā šokē ar politisku atklāsmi par Krieviju".

Mutīgā un ne vienmēr korektā dziedātāja izteikumu meties komentēt ar Krievijā populārais producents Josifs Prigožins, kurš izklausījies īpaši dziļi aizskarts: "Maskava - tā ir Krievija, tā ir diža valsts, kura lepojas ar izciliem rakstniekiem, mūziķiem, aktieriem un režisoriem," viņš iesāka, piebilstot - ja kāds runā par Krieviju, viņš runā par visiem tās iedzīvotājiem.

"Lieta tāda, ka man gribētos pateikt: no kuces dzirdu. Es varu pateikt, ka viņš ir ērms, izkrāšļots pērtiķis," sūkstījies producents, sakot, ka tādi kā Mensons pazemo mākslinieku cunftes locekļus.

Ar koncertu Kijevā Mensons uzstājās 2. augustā, bet 31. jūlijā ar savu uzstāšanos priecēja cilvēkus Maskavā.

Sociālajos tīklos arī izskanējuši paziņojumi, ka Mensons par tādām runām "dabūs pa purnu".