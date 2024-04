Ideja 4. maija brīvdienām: aicina ar riteni apsteigt Alūksnes bānīti

Sacensībās aicināts piedalīties ikviens interesents – profesionāli sportisti, amatieri, aktīvas ģimenes un uzņēmumu un iestāžu kolektīvi no visas Latvijas. Īpašas sacensības paredzētas arī bērniem un pusaudžiem Gulbenes dzelzceļa stacijas apkārtnē un Emzes parkā pirms galveno sacensību starta jau no plkst. 11:00. Galvenajā distancē “Bānīša kauss 2024 – Apsteidz tvaiku!” aicināti startēt dalībnieki, sākot no 14 gadiem un līdz pat sirmam vecumam. Sacensības vadīs satiksmes drošības eksperts un televīzijas personība Pauls Timrots. Lai sacensības būtu vēl aizraujošākas, rezultāti tiks vērtēti gan individuāli, gan komandām. Sacensību dalībniekiem un viņu līdzjutējiem garantēta aizraujoši pavadīta diena un pozitīvas emocijas. Uzvarētāji saņems vērtīgas balvas.