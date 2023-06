“Appreci tagad Kristu, jo tev ir jāglābj viņas gods!” Gobzems nikns uz Latvijas miljonāru, kas esot pavedinājis viņa bērnu māti

Savā ierakstā viņš apvaino “Delfin group” īpašnieku un padomes priekšsēdētāju Agri Evertovski ģimenes graušanā un savu bērnu mātes pavedināšanā.

“Šis raksts būs par vīrišķību un atbildību. Nošērojiet šo audzināšanas paraugstundu. Tagad, kad manu bērnu mātes gods ir aptraipīts, parādās galvenais varonis. Agris Evertovskis. Delfin group īpašnieks un padomes priekšsēdētājs. Cilvēks, kurš dzīvo uz citu nelaimes rēķina. Viņa laime ir citu nelaime. Lombardu īpašnieks un ātro kredītu augļotājs. Savas sievas Signes Evertovskas krāpējs un citu ģimeņu jaucējs. Parastu ļaužu valodā - spraudējs un bāzējs. Šaurākā sabiedrībā saukts par vardi. Jo, kā tajā pasakā, ja noskūpsta vardi, tā kļūst par princesi. Tad nu vardi noskūpstīja un laiks kļūt par princesi! Agri Evertovski, iebāzt(ies) citā ģimenē un bērniem atņemt māti prasa arī pienākumu uzņemties zināmu vīrišķīgu atbildību. Ja esi tāds spējīgs spraudējs, bāzējs un glābējs, tad tagad tev ir jāšķiras no savas sievas Signes Evertovskas un jāprec manu bērnu māte Krista. Nav ko izlikties un tēlot laimīgo ģimenīti tur. Patiesība ir tikpat kaila kā telefonsarunu izdrukas. Nav māksla drāzties, un ne jau ar kamanām pa kalnu, bet pa tumšiem kaktiem un neuzņemties par to vīrišķīgu atbildību. Viņas sapnis bija G klases mersedes. Tāds kā tev, cik saprotu,” raksta Aldis Gobzems un nesaudzīgi turpina, “appreci tagad Kristu, jo tagad tev ir jāglābj viņas gods. Ja, protams, esi vīrietis, nevis princese. Un, saprotams, G klases mersedesu kāzu dāvanā! Ne kā sievai Signei ar kaut kādu škodu vai tamlīdzīgu hlamu! Agri Evertovski, citu ģimeņu jaucēj un savas ģimenes krāpēj, viņa nemaksā alimentus saviem bērniem tevis dēļ, nestrādā un turpina dzīvot par manis nopelnītu naudu, kas paredzēta maniem bērniem. Tas nav konceptuāli pareizi. Tas nav tik daudz naudas, cik vecāka pienākuma jautājums. Audzinošs pienākums. Naudu jau var nopelnīt, bet arī tiem vecākiem, kuri pamet savus bērnus, ja noskūpsta vardi, ir vecāka pienākums. Vecāka pienākumi neatkrīt nekad līdz bērnu pilngadībai. Tie saglabājas, pat ja drāžas pa kaktiem. Tas tā ir rakstītajā likumā paredzēts, un arī Dieva likumi to paredz! Nu tad, Agri Evertovski, glāb! Nodrošini! Uzturi, lai man nav tas jādara joprojām! Esi vīrietis, vecis, mužiks, varonis, glābējs. Proti. Ne visur, kur var iebāzt, ir jābāž. Un ne visu, ja dod, ir jāņem. Bet, ja sprauž, bāž un ņem, tad secīgi ir jākļūst beidzot par vīrieti un jāuzņemas atbildība!”

Aldis Gobzems taisa pašbildi. (Foto: Aldis Gobzems/"Facebook")

Aldis Gobzems savā monologā iekarst un pat vēršas pie Valsts policijas, norādot, ka Evertovskis viņam īsziņās lielījies, ka var to “nopirkt”:” Delfin group akcionāri, padome, valde, investori, Valsts polcija, FKTK, Nasdaq Riga, Latvijas banka un citi! Man Jums ir jautājums? Vai finanšu jomā praktizējošam “veiksminiekam ar noslieci uz šļūkšanu pa kreisi un padebīlu īsziņu rakstīšanu nepazīstamiem cilvēkiem” ir nepieciešama nevainojama reputācija? Ja ir, tad - vai Agris Evertovskis, Delfin group padomes priekšsēdētājs tādai atbilst? Izlasiet tikai vienu viņa sūtītu īsziņu man. Ja vīrietis krāpj savu tuvāko, sievu, ģimeni, tad kas liecina, ka nekrāps Jūs finanšu jomā aci nepamirkšķinot? Valsts policijas vadība! Ziniet, Agris Evertovskis, man, pilnīgi svešam cilvēkam, sūta ziņas, kurās norāda, ka viņš var atļauties visu - tajā skaitā faktiski nopirkt arī Jūs, visu policijas vadību augstākajā līmenī, lai Jūs ar visa Ruka lieko svaru sūtītu man virsū uz Spāniju nez kādā sakarā. Ņemiet to vērā, kad Agris Evertovskis vai Delfin Group Jums piedāvās nākamo kukuli, ka cilvēks ar savu visatļautību lielās visur, kur pagadās. Par dziļām prāta spējām tas neliecina. Bet, vai tas liecina par nevainojamu reputāciju, es arī šaubos. Man sūtītās īsziņas un epasti liecina tikai par to, ka viens pamuļķis nejaušas sakritības pēc ticis pie lielas naudas un, saprotot, ka nav princese, savus kompleksus slēpj aiz bravūrīga stulbuma maskas.”

Gobzems tāpat vēršas, kā noprotams, pie Evertovska sievas un aicina viņu ciemos uz Spāniju, kurš pašlaik pats mitinās. “Signe Evertovska, Tu esi skaista sieviete. Es Tevi aicinu ciemos pie sevis uz Seviļu! Nebaidies šķirties, es Tevi nodrošināšu ar nepieciešamajiem pierādījumiem par neuzticīgo vīru. Bailes šķirties, jo daudzas naudas? Nekas, vai tiešām Tu, Signe dzīvosi ar vīrieti, kurš Tevi krāpj tikai naudas dēļ? Tev tāpat G klasi nepērk! Pierādīsi krāpšanu, nauda būs Tavējā, Signe! Brauc ciemos, pavadīsim skaisti vasaru! Baseins ir, saule ir, izguldināt vietu atradīsim, viena ir brīva! Un neklausi savai un vienlaikus arī manu bērnu mātes draudzenei Esterei Ērglei. Andreja Ērgļa vedeklai. Viņas padomi nav diez ko gudri. Viņas padomi ir noveduši pie diviem pamestiem bērniem Tava vīra dēļ,” raksta Gobzems, tāpar pievēršoties ekspolitiķim un uzņēmējam Ivaram Kesenfeldam, “un vecais Kesenfeld. Ivar. Gandrīz tevi aizmirsu. Ko tu man zvanies kā tāds tīnis puberitātes pilnbriedā? Es tevi nepazīstu. Bet ko tu zvanies? Vai tāpēc, ka tava mīļākā ir Kristas māte? To man teica Māris Gulbis, bijušais Iekšlietu ministrs, informēts cilvēks, pūt un palaid, ar plašu pieredzi krāpšanas jautājumos.

Gobzems arī velta kritiku, kā noprotams, bērnu mātes draudzenēm: “Egija Vilka, es saprotu, ka tagad ir mīla uz McLaren ar numura zīmi Fracht. Par to nav runas. Tava dzīve, dari, ko gribi. Bet kamdēļ, ja esi draudzene, Tu purvā velc Kristu? Draugiem bija jāglābj nomaldījusies bērnu mamma. Ne tu, ne Estere to nedarīja. Kas jūs par draudzenēm. Toksikas švilpastes. Kas jums tur ir tajā purvā? Kur ir jūsu morālā stāja? Un saprotiet Evertovski, Kesenfeld - netuvojieties maniem bērniem, es to saku kā tēvs! Netuvojieties 3950 kilometru rādiusā, citādi dabūsiet par vajāšanu! Manu bērnu vajāšanu! Un kur mani bērni, tur man ir nospļauties, cik jums nauda un cik visatļautība. Netuvojieties, palieciet purvā!”

Savu monologu Gobzems noslēdz uzstājot, ka Evertivskim, viņaprāt, tagad ir jāprec viņa bēnu māte: “Nobeidzot. Agri Evertovski. Šis ieraksts tapa, jo Tu neatvainojies par būtisko. Tu rakstīji glumus epastu, kad vajadzēja slēgt atpakaļgaitu, jo varēja kaitēt biržas Ipo. Es cēlsirdīgi ļāvu neizjaukt darījumu. Bet tagad laiks uzņemties atbildību. Būtiskais ir bērni. Tu kaitēji maniem bērniem. Un Tu būsi par to atbildīgs uz mūžiem! Appreci Kristu! Tas tagad ir tavs pienākums! Ja esi vīrietis, nevis varde, kas pārtop princesē, ja noskūpsta.”

Citā "Facebook" ierakstā Gobzems uzstājīgi aicināja bērnu māti nomaionīt uzvārdu un lika manīt, ka alkohols jeb, kā izsakās viņš - "zaļais pūķis" ir sācis kādam traucēt.

"Pirms astoņām dienām es Kristai publiski lūdzu nomainīt uzvārdu. Pirms tam neskaitāmas reizes biju lūdzis nepubliski. Kāds tur ieņirdza. Bet nekā ņirdzīga tur nav. Pamest savus bērnus un atteikties no tiem nav nekas ņirdzīgs. Pazust nedēļām nav nekas ņirdzīgs. Ņirdzīgi ir izvēlēties to, ko izvēlējās, un tā ir milzīga dzīves kļūda, kuru nevienam nenovēlu, bet pamest un atteikties no saviem bērniem nav ņirdzīgi.

Tas ir abnormāli, pretdabiski, nepareizi. Lai kas un kā būtu, bet šis fakts pats par sevi ir sarkanā līnija, kuru nedrīkst pārkāpt. Un šeit ir jānoliek savs ego malā. Un jārīkojas kā bērnu tēvam bērnu interesēs - Krista, esmu tev neskaitāmas reizes lūdzis, nomaini uzvārdu. Ne jau manis dēļ, es esmu pārdzīvojis tik daudzas nodevības un arī tavu pārdzīvošu tieši tāpat, bet gan tamdēļ, ka atteicies no bērniem un izvēlējies dzīvesveidu, kas neatbilst pareiziem morālajiem dzīves orientieriem un kaitē bērnu labākajām interesēm. Es esmu solījies vienmēr viņus aizstāvēt, un tagad man viņi ir jāaizstāv šādi. Zaļais pūķis ir nelaime un precēti miljonāri mīļākie nav laime. To visu bērni nedrīkst redzēt!"