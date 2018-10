Tiesībsargs Juris Jansons aicinājis laulību nodalīt no ģimenes. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Tiesībsargs Juris Jansons aicina ģimeni atdalīt no laulības jēdziena. Tauta to sauc par murgiem

Tiesībsargs Juris Jansons aicinājis veidot jaunu juridisku izpratni par ģimeni, kas to nošķir no „laulības” (savienības starp vīrieti un sievieti) jēdziena. „21. gadsimta ģimene vairs nebalstās tikai uz seksuālām vai asinsradnieciskām saitēm, bet gan uz to, kā cilvēki izvēlas veidot kopdzīvi. Laulība nav vienīgā ģimenes forma,” uzsver tiesībsargs. Šī tiesībsarga ideja sabiedrībā izraisījusi plašu rezonansi un vairākums Jansona izteikumus par ģimenes jēdziena atdalīšanu no laulībām sauc par murgiem.