Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Bergmanis paziņo, ka aizsardzībai vajadzēs tērēt vairāk par 2% no IKP

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Latvijas drošības vajadzības ir nepieciešams attīstīt, līdz ar to mēs nevarēsim izbēgt no sarunas par vairāk nekā 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP) atvēlēšanu aizsardzībai, šādu viedokli pa tālruni no Briseles pauda aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS), kurš piedalījās NATO samitā.