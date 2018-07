Nodevas par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu nav mainītas kopš 2012. gada, turklāt no 2014. gada, kad tika ieviests eiro, nodevas vairs nav apaļos skaitļos.

Noteikumu izmaiņas paredz, ka par personas apliecību līdzšinējo 14,23 eiro vietā būtu jāmaksā 15 eiro. Maksu par pases saņemšanu plānots palielināt no 28,46 eiro uz 30 eiro. Ja pase tiek izsniegta vienlaikus ar personas apliecību, tad par abu dokumentu saņemšanu 35,57 eiro vietā būtu jāšķiras no 40 eiro, kas ir sadārdzinājums par 4,43 eiro.

Vienīgā nodeva, kuru nav plānots palielināt, ir maksa par personas apliecības izsniegšanu bērniem, pensionāriem un pirmās un otrās grupas invalīdiem. Cena par ID karti viņiem tiktu samazināta no 7,11 eiro uz pieciem eiro.

Tikmēr PMLP to nesauc par nodevu celšanu, bet izmaksu optimizēšanu. "Mēs negribētu teikt, ka tā ir palielināšana. Šis ir pirmais solis ceļā uz to, lai ievērotu to, ko mums 2015. gadā revīzijā ieteica Valsts kontrole - optimizēt un izvērtēt mūsu dokumentu izsniegšanas izmaksas," saka PMLP pārstāvis Ģirts Pommers. Maksas celšanu par personas apliecības izsniegšanu PMLP pamato ar to, ka ID kartes derīguma termiņš tiks pagarināts no pieciem uz desmit gadiem. Taču pasēm termiņš nemainās.

Vienlaikus dokumentā, ko PMLP plāno iesniegt valdībai, tā raksta, ka, nodevas nepieciešams noapaļot uz augšu, lai maksāt būtu ērtāk, lai gan norēķināties skaidrā naudā iestādē nemaz nav iespējams. Ekonomists Pēteris Strautiņš atzīst, ka šis arguments nav pamatots, taču vienlaikus viņš norāda, ka kopš eiro ieviešanas ir radušies objektīvi iemesli pārskatīt nodevu apmēru. "Tajā brīdī, kad bija akcija "Esi godīgs eiro ieviesējs", lai neizmantu [šo brīdi] cenu noapaļošanai uz augšu, neviens nebija domājis, ka tam jāturpinās mūžīgi. Ir loģiski, ka cenas tiek mainītas, jo izmaksas noteikti ir mainījušās, algas ir augušas," saka Strautiņš.

Tikmēr PMLP pārstāvis liek noprast, ka pamatojums par ērtāku norēķināšanos vēl tiks precizēts. „Skaidrs, ka mums visi norēķini notiek bezskaidrā naudā," atzīst Pommers.

Ja nodevu celšanu atbalstīs valdība, jaunais cenrādis stāsies spēkā nākamgad. Tiek lēsts, ka valsts budžeta ieņēmumi nākamajos trīs gados tāpēc palielināsies par gandrīz diviem miljoniem eiro.