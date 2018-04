Tādējādi secināms, ka Gapoņenko ieraksts feisbukā ir viņa paša un viņa "amerikāņu drauga" fantāzija, jo NATO mācību laikā Rīgā nav plānots izspēlēt tādu scenāriju, ar kādu Latvijas krievvalodīgos biedēja Gapoņenko. Vakar vēstījām, ka prokremliskais aktīvists publicēja vēstījumu, kurā pauda pārliecību, ka krievvalodīgos plānots sadzīt "Skonto" stadionā un tad viņus indēt ar hloru. Gapoņenko to nosaucis par ASV specdienestu plānotu etnisko tīrīšanu. Drošības policija portālu Jauns.lv informēja, ka par šo ierakstu feisbukā ir informēta un to vērtēs atbilstoši savai kompetencei. "Vienlaikus norādām, ka mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka ierakstā paustais neatbilst faktiskajai situācijai," skaidroja DP preses dienestā.

Saistītās ziņas Latkovskis sašutis par Gapoņenko panikas sēšanu "Facebook" Latvijai nelojālais Gapoņenko feisbukā sēj paniku: amerikāņi Rīgā veikšot etnisko tīrīšanu - krievus sadzīs "Skonto" stadionā un noindēs Odiozais Gapoņenko kļuvis par Ždanokas biedru un uzņēmis melu pilnu filmu par lielisko Staļinu

Kā vēstījām, ka Latvijai klaji nelojālais "Nepilsoņu kongresa" aktīvists Aleksandrs Gapoņeko savā lapā vietnē "Facebook" 16.aprīlī ievietojis ierakstu, kas varētu mulsināt Latvijas krievvalodīgos cilvēkus. Proti, viņa rīcībā ir informācija: NATO mācību laikā Rīgā no 12.-15.maijam esot paredzēts veikt etnisko tīrīšanu, - to viņam pastāstījis kāds draugs no ASV.

Savu ierakstu Gapoņenko ilustrējis ar šaušalīgu zīmējumu no viduslaikiem, kurā redzami pakārti cilvēki un uguns liesmas zem to kājām. "Maijā amerikāņi Rīgā veiks etnisko tīrīšanu," raksta prokrieviskais Gapoņenko un tālāk sīkumos izvērš it kā sev zināmo slepeno informāciju.

Viņš raksta: "Pusgadu pirms tika pieņemts likums, kas atņem krievu bērniem tiesības mācīties viņu dzimtajā valodā, mani nomocīja tikai viens vienīgs jautājums. Kāpēc Latvijā valdošā elite pēkšņi kļuva tik drosmīga un gāja uz vardarbīgu krievu asimilāciju? Ceturksni gadsimta tūļājās, izdomāja dažādas jezuītu kustības, bet te pēkšņi devās uz priekšu. Atbildi saņēmu šovakar tiekoties ar savu amerikāņu draugu. Viņš mani informēja, ka liela mēroga NATO karaspēka mācības notiks Rīgā no 12.-15.maijam, un tajās piedalīsies arī pulciņš no amerikāņu specdienestu īpašo uzdevumu vienības. Šie cīnītāji jau tagad nelielās grupās un tērpušies civilajā apģērbā pamazām ierodas Rīgā ar regulāro reisu lidmašīnām. Viņi dzīvo viesnīcā "Latvija" un citās dārgās viesnīcās," raksta Gapoņenko.

Viņaprāt, Rīgā tikšot izspēlēts "krievu sacelšanās" scenārijs. Viena daļa amerikāņu tēlošot krievu nemierniekus. Viņi uzvilkšot sarkanus kreklus, hromētus zābakus un viņiem rokās būšot pudeles ar zilu sešstūrainu vāciņu. Otra daļa būšot tērpta pelēkos mēteļos un tēlos "demokrātiskos un progresa spēkus", lēš Gapoņenko. Lielākam efektam pie Saeimas tikšot aizdedzinātas mašīnas un no baloniem ar uzrakstu "Hlors" palaists hlorpikrīns.

"Un noraudājušos un nopuņķojušos deputātus tad kā šausmu kadrus parādīs BBC un "Euronews", un pateiks, ka tās ir Krievijas izdarības," raksta Gapoņenko.

Tālākais "etniskās tīrīšanas" scenārijs, viņaprāt, ir šāds: Latvijas Drošības policija apcietinās apmēram 50 krievu aktīvistus un ievietos īpaši aprīkotā koncentrācijas nometnē. "Draugs neteica par tās izvietojuma vietu, bet domāju, ka tas būs "Skonto" stadions. Es nupat tur spēlēju futbolu un domāju, ka tas tam ir ļoti pielāgots šiem notikumiem," spriež Gapoņenko, kurš šo drauga teikto pārrunājis arī ar biedriem no prokrievisko aktīvistu vidus un saņēmis piekrišanu, ka šāds notikumu scenārijs izklausoties visai ticami, turklāt viens pat atklājis, ka pie viņa mājas jau divas dienas stāvot auto ar tonētiem logiem un no turienes tiekot spiegots, kur cilvēks iet un ko dara.

Foto: Ekrānuzņēmums

Amerikāņi Rīgā gan būs, taču ne Gapoņenko minētajos datumos

No 3.maija līdz 17.maijam Latvijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Sill/Heddgehog". Šīs būs Igaunijas vadītas apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Igaunijas, Latvijā dislocētās Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas dalībvalstīm un Igaunijā dislocētās Lielbritānijas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas dalībvalstīm un Latvijas.

Mācības tiek rīkotas, lai pārbaudītu un pilnveidotu aizsardzības spējas gan konvencionālajā, gan asimetriskajā karadarbībā, uzlabojot sadarbību starp NBS vienībām un Igaunijas bruņotajiem spēkiem. NBS plāno piedalīties mācībās, lai pilnveidotu sadarbību pārrobežu operācijās.

Plānots, ka mācībās Latvijā piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām.

Savukārt no 15.maija līdz 25.maijam Latvijas teritorijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Saber Knight 18". Tās būs Dānijas divīzijas vadītas mācības brigādes līmeņa štāba personālam, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no Dānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. NBS plāno piedalīties mācībās, lai pilnveidotu brigādes līmeņa štāba personāla spējas pilna spektra operāciju plānošanā un vadīšanā, kā arī pilnveidotu sadarbību ar starptautiskajiem partneriem. Plānots, ka militārajās mācībās Latvijā piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām.

No 3.jūnija līdz 15.jūnijam Latvijas teritorijā organizēs sauszemes un gaisa spēku mācības "Saber Strike 18", kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no ASV, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, kā arī Latvijā dislocētās Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas dalībvalstīm. Bataljona līmeņa štābu un apakšvienību mācības tiek organizētas taktisko operāciju plānošanai un vadīšanai, sadarbības pilnveidošanai starp bataljonu apakšvienībām un ar starptautiskajiem partneriem. Mācībās otro gadu pēc kārtas plānota militāri psiholoģisko operāciju vienības dalība. Arī šajās mācībās piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām.

No 8.jūnija līdz 16.jūnijam Latvijas teritorijā plānots organizēt apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības "Summer Shield XV", kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no ASV, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, kā arī Latvijā dislocētās Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas dalībvalstīm. Mācībās pilnveidos bataljona līmeņa štābu un apakšvienību kaujas atbalsta elementu plānošanu un vadīšanu dažādās taktiskajās operācijās. Militārās mācības tiek organizētas, lai trenētu plaša spektra kaujas atbalsta spējas, kā arī integrētu kaujas atbalsta spējas un kaujas nodrošinājumu bataljona un brigādes līmeņa aizsardzības operācijās. Arī šajās mācībās piedalīsies vairāk par 500 ārvalstu militārpersonām.

No 10.jūnija līdz 20.jūnijam Latvijā plānots organizēt NBS un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējās militārās mācības "Swift Response 18". Tās būs ASV Gaisa desanta divīzijas vadītas gaisa spēku lauka taktiskās mācības bataljona līmeņa personālam, kurās plāno piedalīties bruņoto spēku vienības no ASV, Polijas, Lielbritānijas, Vācijas un Latvijas. Mācības tiek rīkotas, lai trenētu sabiedroto spēku stratēģiskā gaisa desanta reaģēšanas spējas pēkšņa apdraudējuma gadījumā, kā arī pilnveidotu NBS spējas uzņemošas valsts atbalsta sniegšanā, uzlabojot sadarbību starp Latvijas un sabiedroto dalībvalstu bruņotajiem spēkiem.