Iekšlietu ministrija izstrādājusi Prostitūcijas ierobežošanas likuma projektu, kas paredz, ka jau no 2019. gada ar prostitūciju varēs nodarboties tikai no 25 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka persona par prostitūtu varēs kļūt tikai pēc 25 gadu sasniegšanas. Arī izmantot prostitūtu varēs tikai pēc 25. dzimšanas dienas. Tāpat kā iepriekš ar prostitūciju nevarēs nodarboties tam nepiemērotās vietās (piemēram, izglītības iestāžu tuvumā) un savu miesu pārdot nevarēs prostitūtas, kuras nebūs veikušas medicīnisko pārbaudi.

Ja prostitūcijā tiks pieķertas personas, kuras ar to nedrīkst nodarboties, viņām draudēs naudas sods no 150 līdz 1000 eiro. Varēs izsprukt cauri arī tikai ar brīdinājumu. No bargā naudas soda varēs izvairīties personas, kuras labprātīgi izies sociālās korekcijas un rehabilitācijas kursus, LTV raidījumam „4. studija” pastāstīja Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vadītājs Arnis Jurševics.

Šo kursu mērķis ir pāraudzināt prostitūtas, lai viņas vairāk nenodarbotos ar miesas pārdošanu, un seksa pircējus sociāli rehabilitēt, lai viņiem dzīvē ieaudzinātu citu vērtību sistēmu.

Prostitūcijas ierobežošanas likumprojekta 8. pantā „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām, kuras nodarbojas ar prostitūciju” teikts: „Sociālās rehabilitācijas veidu, apjomu, saturu, pakalpojumu saņemšanas nosacījumus, piešķiršanas kārtību un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam nosaka Ministru kabinets”. Tāpat 9. pantā „Uzvedības korekcijas programmas personām, kuras izmanto prostitūciju” rakstīts, ka arī šīs programmas saturu, kurā stāstīs „par dzimumu līdztiesību, veselību un morāli, kā arī cilvēku ekspluatācijas formām, un prostitūcijas būtību un sekām” noteiks valdība.

Šo programmu īstenošanai no valsts budžeta 2019. gadā vajadzētu tērēt 206 371 eiro, bet 2020. gadā jau 263 324 eiro programmās „Sociālās rehabilitācijas valsts programma” un „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana”. To visu uzraudzītu Labklājības ministrijas ierēdnis, kura mēnešalga noteikta 1185 eiro apmērā.

Lai uzrunātu potenciālo kursu apmeklētājus Iekšlietu ministrija nolēmusi izveidot mobilās grupas, kas dotos uz prostitūtu pulcēšanās vietām, un tur mēģinātu sarunāt potenciālos pāraudzināmos, skaidroja Jurševics.