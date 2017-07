Attēlā pa labi redzamo vīrieti Nadežda pie sava nama pieķērusi 7. jūlija vakarā. Viņam rokās bijusi attēlā pa kreisi redzamā ierīce, kuru Nadeždai konflikta laikā izdevies atņemt. (Foto: Nadeždas Žavoronkinas personīgais arhīvs)

Dīvainības mirušā Ivana lietā: pie puisēna vecmammas mājas pieķerti cilvēki ar noklausīšanās ierīci

Sabiedrība Edvīns

Rakickis Kasjauns.lv

Dažas dienas pēc Liepājā mirušā puisēna Ivana Berladina bērēm portāls Kasjauns.lv no kāda Liepājas iedzīvotāja uzzināja, ka Ivana vecmamma vēlas runāt ar medijiem par to, ko viņai nācies piedzīvot sāpīgajās dienās pirms un pēc mazdēla atrašanas. Uzklausot sievieti, kļūst skaidrs, ka ar Ivana apbērēšanu šis stāsts, kurā iesaistīti cilvēki no malas, cietusī ģimene un policija, nebūt nebeidzas.