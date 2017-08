Kasjauns.lv jau vēstīja par kādu sievieti, kura pašā Rīgas centrā, uzdodamās par zintnieces Zilākalna Martas meitu, apbur lētticīgas sievietes un izkrāpj no viņām naudu.

Ar Vijas Kilblokas palīdzību par šo sievieti uzzināja daudzi, tostarp uzmanību pievērsa arī TV3 raidījums "Bez Tabu".

Nu šī sieviete "atšifrēta", un stāsta turpinājumā uzņēmēja Kilbloka savā feisbuka kontā ierakstījusi savas izmeklēšanas rezultātus:

"Lūdzu, stāstiet par šo sievieti visiem un dalieties ar šo informāciju! Iebiedētās, hipnotizētās un apkrāptās, lūdzu, rakstiet iesniegumus policijai! Krāpniece, kura Rīgā (iespējams, ka arī citās pilsētās) uzrunā uz ielas sievietes, nolūkojot arī grūtnieces, ir jau divreiz tiesātā Sandra Rudēvica, pēc Google datiem, dzimusi 1962.gadā. Šī sieviete, lai uzsāktu sarunu, var paprasīt kādu ielu un lūkoties jums cieši acīs, bet var arī uzreiz jūs uzrunāt, sakot, ka liktenis lēmis jūs satikt pie baznīcas un jums sejā vai virs galvas viņa redz krustu, kas nozīmē, ka mirs jūsu dēls. Viņa nosauc precīzu un drīzu datumu, kā arī piedāvājas palīdzēt un noņemt jums uzlikto lāstu.

Sandra Rudēvica nav īpaši radoša savā leģendā, parasti viņa stāsta, ka ir Zilākalna Martas radiniece. To viņa darīja pirms 2009.gada, kad viņai tiesa piesprieda sešus gadus cietumā, to viņa dara tagad atkal. Toreiz viņu tiesāja par 13 epizodēm, kurās viņa bija pamanījusies no nolūkotajiem upuriem izmānīt vairāk nekā četrpadsmit tūkstošus latu, kā arī dārglietas.

Pavisam nesen viņa pārbiedēja manu draudzeni un izspieda no viņas 180 eiro. Pierunāju draudzeni uzrakstīt iesniegumu policijai, bet centra rajona policijā iestāstīja, ka labāk atteikties no prasības ierosināt kriminālprocesu, un draudzene, baidīdamās no aprakstītajām klapatām, parakstīja atteikumu. Viņas iesnieguma tekstu pievienoju šai FB publikācijai. Fotogrāfijas ir ekrānšāviņi no TV 3 raidījuma "Bez Tabu", kā arī no komentāriem. Mana draudzene pēc šīm fotogrāfijām atpazina savu apvārdotāju, un es par to informēju Valsts policiju.

Es aicinu cilvēkus Rīgas centrā fotografēt šo krāpnieci darbībā un ziņot policijai. Un nebaidieties no lāstiem! Tie jums nav uzlikti, un arī tā draņķe jums tos uzlikt nevar. Ja kāda "ragana" saka jums lāstus, pastiepiet pret viņu roku, ar plaukstu virzienā uz lādētājas seju un sakiet: "Tev pašai, tev pašai," pārmetiet krustu un ejiet tālāk ar mieru. Tā man mācīja bērnībā manas pesteļošanā un dziedniecībā ļoti zinošās tantes😄. Bet vislabākais ir neielaisties sarunās ar šaubīgām ielu prasītājām, neskatīties acīs, iet prom labi ātri. Un, protams, naudas zaudējuma gadījumā, rakstīt policijai iesniegumu, kaut vai aiz solidaritātes pret citām sievietēm, kuras arī var kļūt par upuriem!"

Par ko ir stāsts?

Kā šonedēļ ziņoja Kasjauns.lv, kāda krāpniece un viltniece, uzdodamās par leģendārās latviešu dziednieces Zilākalna Martas (1908-1992) meitu un pielietodama hipnozi, apvārdo lētticīgus garāmgājējus un no viņiem izkrāpj naudu. Dziednieces viltus meita Rīgas centrā aptur garāmgājējus un no viņiem „noņem” ļaundaru uzliktos lāstus un iztukšo naudas maciņus.

Grāmatizdevēja un apgāda „Zvaigzne ABC” vadītāja Vija Kilbloka savā „Facebook” profilā ierakstījusi:

„Rakstu, lai brīdinātu par bīstamu krāpnieci, kas uzplijas garāmgājējām Esplanādes un viesnīcas „Latvija” rajonā, stāstot, ka viņa ir Zilākalna Martas meita. Izklausās smieklīgi, bet, kad mana cietusī draudzene to stāstīja, tas vairs nebija jautri. Tātad - ceļā uz medicīnas centru „ARS” parkā pie pareizticīgo katedrāles draudzeni, saukšu viņu par Ainu, uzrunājusi neliela auguma melnīgsnēja sieviete, čirkainiem matiem, tērpusies nedaudz austrumnieciski (gari zila tilla svārki, ap galvu un pleciem balta šalle) un teikusi, ka tas esot tik liktenīgi Ainu satikt pie baznīcas. Viņa gan steidzoties, bet tas krusts Ainas sejā, liekot viņai nepaiet vienaldzīgi garām, Ainas dēls esot nāves nolūkots. Rezultātā notikusi apvārdošana uz parka soliņa, spļaušana pār plecu, lāsta noņemšana. Tad prasīta nauda. Nezinu, kā tas notiek un kā to var panākt, bet draudzene tiešām izņēmusi maku.

Tālāk notikusi kaulēšanās. Ar piecdesmit eiro nav bijis gana, jo lāsts taču esot noņemts no trim ģimenēm. Krāpniece ieguvusi visu skaidro naudu, kas bija Ainas maciņā - 180 eiro, un spiedusi uz to, ka jāiet uz bankomātu iztukšot bankas kartes. Zilākalna Martas : „meita” bijusi dusmīga, ka Aina melojot, jo viņa redzot, ka kartes nav tukšas! Prasījusi, kas Ainai ir Jānis. Skaidrs, ka katram no mums ģimenē vai tuvos draugos ir kāds Jānis! Runātas vēl visādas muļķības, kuru rezultātā Aina sākusi atjēgties un atprasīt atdoto naudu. Tad Martas meita izbeigusi izspiešanas seansu, stingri piekodinot nevienam neko nestāstīt.



Mani līdz izmisuma niknumam tracina cilvēku ļaušanās pesteļotājkrāpniekiem/cēm. Ar šiem ļaužiem nedrīkst sākt sarunas! Draudzene saka, ka viņa it kā ir sapratusi notiekošo, bet tas apgalvojums, ka viņas dēls mirs, ir licis viņai iesaistīties sarunā. Iedomājieties, viņa pat pajautājusi, kurš no dēliem (mirs), un saņēmusi atbildi, ka jaunākais! Arī Ainas meita grūtniece pirms nu jau krietna laika esot šādi apstrādāta un pat gājusi uz bankomātu, jo Zilākalna Martas „meita” teikusi, ka viņas gaidāmais bērns... Nu, vārdu sakot, tas pats stāsts. Nelietīgi līdz riebumam.

Manuprāt, cilvēki būtu jābrīdina par iespējamu emocionālu uzbrukumu un aplaupīšanu Rīgas centrā”.

Te jāteic, ka jau labu laiku internetā izplatās ziņas un komentāri, ka Rīgas centrā uzdarbojas krāpniece, kura uzdodas par Zilākalna Martu. Viņa apstādina cilvēkus un apgalvo, ka viņu sejās „redzot krustus”. Sieviete piedāvā lāstu noņemt, un pateicībā par to pieprasa, lai klients iztukšo savu maciņu. Visbiežāk zīlniece sastopama Brīvības un Lāčplēša ielas rajonos. Savus potenciālos upurus viņa bieži vien uzrunā, lūdzot pastāstīt, kā nokļūt līdz medicīnas centram „ARS”.