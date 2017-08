Augusts kļūst par karmas “mīnu lauku”, kurā ne tikai uzradīsies pagātnes rēgi cilvēku, notikumu un “veco grābekļu” veidolā, bet arī piedzīvotais un paveiktais atstās būtisku nospiedumu daudzu gadu garumā. Visprātīgāk dzīvot – lēni, pārdomāti un ar atbildību par katru savu soli!

15. - 25.augusts būs vistrauksmainākais laiks, jo iepriekšminēto planētu spriedzi papildina Saturna retrogrādās kustības (no 6.aprīļa līdz 25.augustam) noslēgums, kas vienmēr sabiezina krāsas. Vēl vairāk šo laiku paspilgtina nelabvēlīgais Veneras stāvoklis, ietekmējot sievietes, mīlas, mākslas un finanšu jautājumus.

“Četrkārt karmiski jaudīgi iegriezts liktens rats, norāda astrolofs Kristaps Baņķis. “Emocijas un situācija kā uz nažiem. Problemātiskajos jautājumos –viss plīsīs nograbēdams!”

Starpaptumsuma turbulence 7.- 21.augustā

Laiks no viena aptumsuma līdz nākamajam viena Mēness cikla ietvaros ir Starpaptumsuma periods. “Augusta abi aptumsumi notiks Lauvas un Ūdensvīra zīmē, visvairāk skarot tieši šo zīmju pārstāvjus. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, augustā būs kolektīvi un individuāli vērojama nākotnes manifestācija, jo lielais 2020. gada notikums – Saturna un Jupitera savienojums, kas atspoguļos manu sludināto “krīze2020” – būs tieši Ūdensvīra zīmē. Iegūsim priekšstatu par nākotnes notikumiem, kas daļēji jau gatavi, bet daudzējādi vēl tikai top,” uzsver Kristaps Baņķis.

"Kopš sekoju līdzi aptumsumu ietekmei un publicēju novērojumus, varu droši apgalvot, ka šīs atvērtās liktens laika lūkas, izmantojamas arī daudzām svētīgām nodarbēm, kas pēcāk ļauj pacelties pāri ikdienībai un problēmām," skaidro Kristaps Baņķis.

"Starpaptumsumu periods ir kā karmiskās pretestības laiks, tādēļ šajā laikā bizness vai nu pelnīti iet no rokas, vai ir maksimāli piepildīts ar dažādiem šķēršļiem. Šajā laikā ar jebkuru darbību, tēlaini sakot, pamatīgi piepildām karmas trauku. Viss ir sakāpināts, sabiezinātas dzīves krāsas ikvienam atbilstoši viņa individuālajam horoskopam. Ja neesi pārliecināts, ko dari, tad nedari neko! Par vienu gan var padomāt, – kā tikt vaļā no nejēdzīgiem ieradumiem, piemēram, smēķēšanas. Pastāv virkne iespēju, kā palīdzēt sev, lai ar mazākiem enerģijas zudumiem un harmoniskāku attīstību nodzīvotu aptumsumu periodu," stāsta Kristaps Baņķis.

Aptumsums var kļūt par jauna dzīves cikla sākumu, kurā "iesēto" cilvēks "pļauj" vēl ilgi pēc tam, bet var arī aktualizēt sen neatrisinātas tēmas. Iespējas, kā ar mazākiem enerģijas zudumiem un harmoniskāku attīstību nodzīvot aptumsumu periodu.

Kā norāda Astrologi.lv, Mēness aptumsums skars sadzīves sfēru, emocionālo jomu, zemapziņu, dvēseli un spēju adaptēties, provocēs ķildas, skandālus, dvēseliskas nesaskaņas, izraisīs neapzinātas bailes, fobijas, diskomforta izjūtu. Svarīgi tieši pirms Mēness aptumsuma, kamēr vēl periods nav sācies, nodarboties ar dvēseles, ķermeņa un mītnes attīrīšanu. Pārlūkojiet savu skapju saturu un citas vietas, kur glabājat mantas, kuras neizmantojat, taču arī ārā nemetat - cerībā, ka kādreiz vēl noderēs.. Jāatceras, ka jebkurai darbībai, kas veikta Mēness aptumsuma laikā, ir grūti labojamas sekas.

Saules Aptumsumam piemīt tendence radīt arī jaunus sākumus un piedāvāt jaunas iespējas. Tie var būt pozitīvi satraucoši notikumi, kas ienes jaunas vēsmas burtiski no zila gaisa. Šajā laikā mums ir jāfokusējas uz sevi, jāierauga savi netikumi, jāizceļ no sevis visus maldus, ilūzijas, iekšējos sastrēgumus un šķēršļus, lai varam virzīties tālāk uz jauniem aizsākumiem to netraucēti. Saules aptumsuma laikā Mēness bloķē Saules gaismu, tādējādi samazinot tās spēku. Cilvēki var zaudēt reputāciju vai arī tikt nostādīti cieņu aizskarošās, pazemojošās situācijās.

Dižčiks no 13.augusta līdz– 5.septembrim

Biznesu, publiskās runas, visa veida komunikāciju, tirdzniecību un transportu ietekmējošā planēta Merkurs 13. augustā pašā Starpaptumsuma viducī uzsāks retrogrādo jeb ačgārno kustību. Šādas debesu cilpas iespaidā saskarsimies ar nepārdomātiem vai netālredzīgiem lēmumiem un darbību. Daudzi darbi, norunas, lēmumi un pirkumi būs patiesi bezjēdzīgi, ziņo Baņķis.

“Galvenā problēma būs sava laika izmantošana. Laiku šķiedīsim veltīgi, tas “pazudīs” vai arī tiks notrallināts ikdienas nebūšanās.” uzsver astrologs, Dižčika termina ieviesējs un ilggadējs izpausmju novērotājs Kristaps Baņķis.

Privāti tas nozīmēs arī sarežģītu karmisku uzdevumu risināšanu, bijušo partneru un senu problēmu atgriešanos, nevajadzīgus pirkumus, pārpratumus, dažādu veidu sastrēgumus un tehniskus sarežģījumus. Cilvēki būs neuzmanīgi, izklaidīgi, aizmāršīgi, nesapratīsies.

“Dižčika laiks ir tēlaini salīdzināms ar informācijas, tehnoloģiju, komunikācijas, saskarsmes, izglītības un jauniešu jautājumus pārzinošu priekšnieku, kurš devies atvaļinājumā un izdevis noteikumus, ka neviens nedrīkst uzsākt neko jaunu, vien turpināt iesākto. Atstāti bez vajadzīgās vadības un saprašanas šajos jautājumos, cilvēki pieļaus būtiskas kļūdas. Atgriezies no “atvaļinājuma” priekšnieks Merkurs tā vien jaudās labot nebūšanas, neatzīstot neko no paveiktā kā lietderīgu. Biznesā tas nes lieku laika, naudas un darba izšķērdēšanu – kaisīšanu vējā. Visīstākā birokrātija, kur neviens par neko nav atbildīgs, bet klapatas aizņem visu laiku,” stāsta Kristaps Baņķis.