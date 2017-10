Šokējoši atklātā sociālā raidījumā “Caur ērkšķiem uz...” dzīves nesaudzētas sievietes centīsies atgūt ticību saviem spēkiem

Tajā sievietes piedzīvos iespēju uzlabot savas dzīves kvalitāti un centīsies piepildīt ilgi lolotos sapņus. Ērkšķi bijuši viņu ikdiena – dalībnieces piedzīvojušas vardarbību, bijušas spiestas cīnīties par izdzīvošanu, pārkāpušas likumu, cietušas no atkarībām, bet nu ir gatavas mainīt savu dzīvi. Nepilna mēneša garumā viņas dzīvos labiekārtotā mājā Ādažos, dosies izbraukumos, apmeklēs nodarbības, piedalīsies dažādās aktivitātēs, ka arī ekspertu vadībā iegūs noderīgas zināšanas par skaistumkopšanu, veselīgu dzīvesveidu un personības pilnveidošanu. Sociālais raidījums “Caur ērkšķiem uz...” ne tikai šokēs un pārsteigs, bet arī iedvesmos un atklās, ka dzīve ir katra paša rokās un nepieciešama vien vēlme, lai tajā īstenotu būtiskas pārmaiņas. Nepalaid garām – sociālais raidījums “Caur ērkšķiem uz...” jau sākot ar 19. oktobri ceturtdienās plkst. 22:00 “STV Pirmā!”. Savukārt jau šovakar, nedēļu pirms raidījuma pirmizrādes skaties “Sieviete.Personīgi” speciālizlaidumu “Sieviete krustcelēs”, kas ļaus iepazīt dažas no spilgtākajām “Caur ērkšķiem uz…” dalībniecēm un viņu skaudros dzīves stāstus.

Šokējoši atklātā sociālā raidījumā "Caur ērkšķiem uz..." dalībnieces. (Foto: Publicitātes)

Iepazīsti raidījuma dalībnieces – dzīves nesaudzētas sievietes, kuras gatavas pārmaiņām



Lai arī dalībnieces uz raidījumu nākušas dažādu mērķu vadītas – kāda vēlas atgūt bērnus, kāda tikt vaļā no parādiem, cita atgūt pašapziņu, sievišķību un ģimenes uzticību – viņas visas vieno visai skarba dzīves pieredze. Sievietes nākušas no vides, kur vardarbība, alkohols, nabadzība un mūžīgā cīņa par izdzīvošanu ir ikdiena, tāpēc, iespējams, dažus raidījuma skatītājus šokēs dāmu tiešums, nereti vulgārais runas stils, kas pārpilns necenzētiem vārdiem, un atklāti demonstrētā seksualitāte. Taču tieši tāda ir viņu ikdiena, no kuras sociālā raidījuma laikā “Caur ērkšķiem uz...” sievietes ir apņēmības pilnas izrauties. Raidījuma laikā iepazīsiet transseksuāli Lindu, kura piedzima kā vīrietis, bet nu vēlas atbrīvoties no mazvērtības kompleksiem un kļūt par īstu dāmu, atraktīvo lauku meiteni Inesi, kura nekad iepriekš nav bijusi Rīgā un par visu vairāk sapņo izbaudīt pilsētas šarmu un kļūt skaista, kā arī lesbieti Laimu, kura augusi alkoholiķu ģimenē un jau no mazotnes rūpes par jaunāko māsu iznesusi uz saviem pleciem. Nu viņa vēlas iemācīties beidzot parūpēties arī par sevi. Savukārt dumpīgā panku meitene un jaunā māmiņa Krista sapņo ne tikai par ikdienu bez vardarbības, bet arī jaunām kerzām, turpretim bezpajumtniece Inga par visu vairāk vēlas atjaunot attiecības ar meitu un uzsākt uzņēmējdarbību. Tāpat “Caur ērkšķiem uz...” piedāvās pārsteidzošas tikšanās ar citām tikpat spilgtām sievietēm.

Vai dzīvi iespējams mainīt paša spēkiem? Šokējoši atklātā sociālā raidījuma “Caur ērkšķiem uz...” ideja

“Caur ērkšķiem uz...” ideja ir parādīt, ka iespējams dzīvot citādi. Vien nepieciešama vēlme to darīt. Kā iesaka speciālisti, pirmais solis ceļā uz šī mērķa sasniegšanu, ir ierastās vides maiņa. Tāpēc raidījuma dalībnieces gandrīz mēneša garumā plecu pie pleca dzīvos labiekārtotā mājā Ādažos, tiksies ar dažādiem ekspertiem un apmeklēs nodarbības, kas palīdzēs ne tikai apgūt jaunas iemaņas, bet arī pilnveidot savu personību. Ar katru no dalībniecēm raidījumā strādās viņas mentors – profesionālis, kurš vai nu pats reiz bijis līdzīgā situācijā vai spēj sniegt vērtīgu padomu un palīdzīgu roku, lai izkļūtu no tik skarbās vides. Atbalstu un rekomendācijas dalībniecēm piedāvās atkarību terapeits un mācītājs Māris Ķirsons, juriste Ieva Brante, rakstniece un režisore Dace Priede, ģimenes psihoterapeite Aina Poiša, psiholoģe un karjeras konsultante Ilze Pastare, kā arī citi profesionāļi. Vai meitenes spēs ņemt vērā ekspertu padomus un sākt jaunu dzīvi? Jo ceļš uz zvaigznēm nenoliedzami ved caur ērkšķiem – viņām būs jāmācās mīlēt sevi, piekāpties un sadzīvot, jāapgūst jaunas prasmes un kas pats svarīgākais – jānotic pārmaiņām! Ekspertu padomi un jaunas iepazīšanās būs kā papildus motivācija sapņu piepildīšanai visām dalībniecēm, taču galveno balvu saņems tikai viena no viņām – sieviete, kura citu dalībnieču, kā arī raidījuma mentoru vērtējumā, uz savu sapni virzīsies vismērķtiecīgāk.

Raidījuma vadītāja lomā – Latvijas roka leģenda Jānis Bukums

“Caur ērkšķiem uz...” vadītāja loma uzticēta vienam no pašmāju “skarbākajiem” rokmūziķiem – Jānim Bukumam, kuram šī būs debija TV raidījumu vadīšanā. Jānis šim uzdevumam nav izvēlēts nejauši – arī viņa dzīve ir uzskatāms piemērs, kā paša spēkiem iespējams to mainīt par 360 grādiem. “Tas nav TV projekts, tā vairāk ir kā misija. Un es tajā neesmu raidījuma vadītājs – esmu gids. Jo arī manā dzīvē ir bijušas situācijas, kad vietas, laika, apstākļu ietekmē esmu dikti ballējies un bijis liels palaidnis. Bet pienāk brīdis, kad tu izvēlies. Un izvēles patiesībā ir šausmīgi vienkāršas. Ja tu ej pa kreisi, pabeidz šo dzīvi ļoti bēdīgi, ja ej pa labi, tad ir redzama perspektīva un “gaismiņa,”” par savu lomu raidījumā stāsta Jānis Bukums. Viņš jau vairāk kā deviņus gadus saka striktu “nē” alkoholam un citām apreibinošām vielām. “Vienu rītu pamodos un sapratu, ka es negribu būt tas cilvēks, kuru redzu spogulī. Visu var mainīt vienā rītā ar vienu lēmumu, kam seko darbība un rezultāts. Ir tik fantastiski, ka vari būt savas dzīves valdnieks – tevi nevda apstākļi vai citi cilvēki un arī atkarības nē. Tu pats izvirzi savus mērķus un pats arī uz tiem dodies!” dalībnieces iedvesmo Jānis. Viņš būs “Caur ērkšķiem uz...” dāmu pārmaiņu pavadonis, kurš visu trīs nedēļu garumā atbalstīs gan ar padomu, gan, ja būs nepieciešams, ar stipru plecu un kabatas lakatiņu brīžos, kad meitenēm ērkšķi liegs saskatīt tik ilgi meklētās zvaigznes.

Iepazīsti spilgtākās “Caur ērkšķiem uz...” dalībnieces Dainas Jāņkalnes raidījuma “Sieviete. Personīgi” speciālizlaidumā

Gaidot jauno un šokējošo sociālo raidījumu "Caur ērkšķiem uz...”, jau šovakar, “STV Pirmā!” piedāvās raidījuma "Sieviete. Personīgi" speciālizlaidumu “Sieviete krustcelēs”. Tas ļaus iepazīt sievietes, tostarp arī sociālā raidījuma “Caur ērkšķiem uz...” dalībnieces, kuras visas reiz izdarījušas savu izvēli – gan dāmas, kuras tikušas ārā no atkarību purva, gan sievieti, kura diemžēl nav spējusi uzvarēt cīņu ar iekšējiem dēmoniem. Tāpat uzzināsiet, kā reiz savu dzīvi mainījusi rakstniece un režisore Dace Priede, savukārt atkarību terapeits un mācītājs Māris Ķirsons dalīsies padomos, kā izcīnīt visrežģītāko no uzvarām – pār sevi. Cik viegli vai grūti sākt visu no jauna? Cik daudz ir katra paša spēkos un cik daudz mēs kā sabiedrība varam palīdzēt? Atklātas sarunas un neparasti sociālā raidījuma “Caur ērkšķiem uz...” dalībnieču dzīves stāsti Dainas Jāņkalnes sarunu raidījuma “Sieviete. Personīgi” speciālizlaidumā “Sieviete krustcelēs” ceturtdien, 12. oktobrī plkst. 22:00, televīzijā sievietēm “STV Pirmā!” Bet jau sākot ar 19. oktobri ik ceturtdienu plkst. 22:00 “STV Pirmā!” seko līdzi Latvijā vēl neredzētam šokējoši atklātajam pašmāju sociālajam raidījumam “Caur ērkšķiem uz...” ,kurā sievietes no visas Latvijas centīsies nepilna mēneša laikā mainīt savu dzīvi un piepildīt sapņus!