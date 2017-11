Sviestaina garša un čīkstoša skaņa: kas ir īpatnēji gardais Lapzemes siers

Sviestaina garša un čīkstoša skaņa

Oriģinālais Lapzemes siers top no jaunpiena, taču pieprasījums ir pārāk liels, tāpēc veikalos nopērkamais lielākoties ir gatavots no parasta govs piena. Tam gan ir bālāka krāsa un nav tik izteikta garša. Savukārt mājās saimnieces šo sieru mēdz gatavot no ziemeļbriežu mātītes, kā arī no kazas piena. Svaigu sieru uz vairākām dienām noliek labi vēdināmā vietā, lai apžūst.

Garšas ziņā Lapzemes sieru varētu salīdzināt ar mocarellu, tikai ar sviestaināku niansi un nedaudz īpatnējāku konsistenci. Tā kā, sieru ēdot, tas starp zobiem čīkst, to – it sevišķi ārzemnieki – sauc arī par čīkstošo sieru, un šī skaņa ne visiem patīk…

Foto: Shutterstock

Kāds sieram sakars ar kafiju?

Par kafijas sieru to dēvē tāpēc, ka to tiešām pievieno kafijai. Sieru sagriež mazos gabaliņos, ieliek tasē un aplej ar ļoti karstu kafiju. Kad siers kļūst mīksts, ar karotīti ņem to laukā un ēd. Tas ir uzsūcis sevī kaut ko no kafijas garšas, savukārt kafija garšo tā, it kā tai būtu pieliets biezs, nedaudz sāļš krējums. Vislabākā garša, protams, ir kafijai, kas vārīta uz atklātas uguns.

Kur vēl izmanto Lapzemes sieru?

▪ To mēdz cept, grilēt, apliet ar stipru alkoholu un aizdedzināt – ar šiem paņēmieniem iegūst īpatnējo, raksturīgo zīmējumu, proti, tumšākas vai gaišākas, brūnas svītras.



▪ Lielākoties šo sieru ēd vai nu aukstu, vai ceptu krāsnī un pasniegtu ar svaigām lācenēm vai lāceņu ievārījumu. Ja nav lāceņu, noder arī brūklenes. Cepts silts siers labi garšo ar vaniļas saldējumu.



▪ Kā garšīgu piedevu dažādiem salātiem.



▪ Kūku un cepumu cepšanai.

Foto: Shutterstock

Krāsnī cepts Lapzemes siers ar lācenēm vai brūklenēm

Ja sieru cep, pārlietu ar saldo krējumu, tas vairs nečīkst un virspusē veidojas karamelīga kārtiņa.

4 porcijas

40 minūtes pagatavošanai

300 g Lapzemes siera

500 g lāceņu vai brūkleņu

250 g želejas cukura

100 ml saldā krējuma

1. Ogas uzvāri kopā ar cukuru un uz lēnas uguns, ik pa brīdim apmaisot, turpini vārīt aptuveni 10 minūtes. Atstāj, lai atdziest.



2. Tikmēr sieru sagriez mazos gabaliņos un iepildi nelielā sacepumu veidnē. Pārlej krējumu.



3. Liec 200 grādu karstā krāsnī un cep aptuveni 10 minūtes. Siers ir gatavs, kad tā virspusē izveidojusies brūngana kārtiņa.



4. Ēd karstu ar lācenēm vai brūklenēm.