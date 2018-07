Holivudas zvaigznes Vila Smita sieva atzīstas atkarībā no seksa

Džadai sociālās saziņas tīklā "Facebook" ir pašai savs šovs - "Red Table Talk". Vienā no raidījumiem viņas viešņa bijusi pašas māte Edriena Benfīlda Norisa, kas pastāstījusi par savu 20 gadus ilgušo atkarību no heroīna un to, kā tas ietekmējis viņas meitas jaunību.

Vēl raidījumā piedalījies amerikāņu mūziķis Ogasts Olsina un Vila Smita jaunākā māsa Ešlija Mērija - arī viņi abi cietuši no līdzīgām atkarībām.

Kad kāds fans pavaicāja, vai Džadai ir pieredze ar atkarībām, viņa atbildēja apstiprinoši: "Manas atkarības lēkā. Mainās. Kad biju jaunāka, pavisam noteikti man bija kaut kāda seksa atkarība. Man likās, ka ar seksu visu var atrisināt. Saprotiet?"

Seksa atkarība, kā to definē psiholoģijas žurnāli, ir stāvoklis, kad cilvēkiem ir pārmērīga nosliedze uz seksu un pēc tam viņus pārņem sekojoša vainas apziņa.

Pinketa-Smita, atzīstoties, ka viņas atkarības "lēkā", pastāstīja - kādu laiku bijusi atkariga no vingrošanas, bet tad arī no alkohola. Viņa atminējās, ka reiz bijusi mājās, izdzērusi divas pudeles vīna, sniegusies pēc trešās, bet tad pēkšņi sapratusi - kaut kas īsti nav kārtībā: "Es sev teicu: "Pagaidi. Tu esi mājās, viena pati, un tiecies pēc trešās pudeles. Varētu būt, ka tev ir problēma.""

"Tā nu es atmetu dzeršanu. Pavisam. Tāda es esmu, es to spēju. Es varu pārmērīgi iesaistīties kādā lietā, tad paskatos uz sevi no malas un saprotu, ka esmu aizrāvusies par daudz," saka Džada.