"Ja Latvijas likumi atļautu zemes dzīļu izpēti, mēs varētu ķerties klāt kaut vai rītdien," teica Kanādā dzīvojošais latviešu izcelsmes ģeologs Andrejs Bite. "Latvijā ceram atrast niķeli, varu, platīnu, pallādiju un zeltu. Ja to atrastu, tad Latvijas ekonomikai tas būs milzu ieguvums. Var droši teikt, ka vienā rāvienā Latvija kļūtu stāvus bagāta," spriež ģeologs. Viņš intervijā "Latvijas Avīzei" norāda, ka izpēti traucē veikt zemes īpašnieku tiesības ne tikai uz zemes virskārtu, bet arī visu, kas zem tās.

Kā vēsta laikraksts, vismaz četrus aizvadītos gadus Latvijā runā par nepieciešamību pievērsties niķeļa, vara, platīna un citu vērtīgu krāsaino metālu rūdu meklēšanai. Derīgo izrakteņu izpēte un to iespējamā ieguve pat ir iekļauta Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020. gadam kā atbalstāmā darbība.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) esot lūdzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu (VL-TB/LNNK) līdz šī gada 1. decembrim ziņot par to, kas paveikts, lai sagatavotu priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kuri skar zemes dziļu regulējumu.

Valdība uzdevusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) līdz šā gada beigām sagatavot un iesniegt grozījumus likumā "Par zemes dzīlēm". Bet, pēc dažu VARAM amatpersonu teiktā, šogad to vēl nebūšot, jo ministrija neesot kam tos sagatavot.

VARAM pašlaik paredz, ka zemes dzīļu pētnieks nomā zemi, īpašniekam izmaksājot atlīdzību un nomas maksu, maksājot 20 eiro par hektāru izsniegtās licences zemes dzīļu izpētei darbības laikā. Ja izpētē atklātos, ka dzīlēs patiešām ir atrodamas krāsaino metālu rūdas, tad, sākot to ieguvi, zemes īpašniekam maksātās atlīdzības apmērs būtu atkarīgs no pārdoto rūdu apjoma. Plānotais atlīdzības apmērs, ko ieguvējs maksām zemes īpašniekam - 30 eiro par hektāru gadā un 0,15 - 2% no iegūto rūdu tirgus vērtības. Viena unce (28,4 grami] platīna maksā ap 1000 ASV dolāru.