Jēkabpilī valda satraukums: "Lidl" grib nojaukt mūsdienīgo un ne tik sen celto autoostu

Viss jau būtu jauki, ja Jēkabpils autoosta būtu pussabrukusi būdele un to noārdot pilsēta iegūtu jaunu un modernu autoostu. Bet pilsētas autoosta ir viena no labākajām valstī un pirms desmit gadiem tā pat saņēma Satiksmes ministrijas balvu kā otra labākā autoosta Latvijā (pēc Daugavpils autoostas). 600 tūkstošus eiro vērto autoostu, kuru uzcēla vecās un nepievilcīgās autostacijas ēkas vietā, atklāja 2004. gadā un tā bija pirmā lielākā jaunbūve kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, uzsver bijušais Jēkabpils mērs Leonīds Salcevičs. Jaunā autoosta kļuvusi par Jēkabpils mūsdienīgā centra vizītkarti.

Pašlaik autoostas katrā pusē jau ir pa pārtikas lielveiklam – "Rimi" un "Mego", bet nu starp tiem grib iespraukties arī "Lidl". Tur ir brīva teritorija, kurā apstiprināta lielveikala būve. Šajā vietā tirgotavu sāka būvēt būvniecības veikalu tīkls "K-Rauta" un pat ielika pamatus. Krīze lielveikala būvniecību apturēja un būvniecības tirgotava tur vairs neplāno izvērsties. Tagad uz jau ieliktajiem pamatiem būvēšot "Lidl". Tikai viena nelaime – "Lidl" neesot pietiekami plašas teritorijas, kur izveidot savu autostāvvietu. Vissērtākā vieta tam būtu Jēkabpils autoostas teritorija. Tādēļ zemesgabala attīstītāji Jēkabpils domē iesnieguši lūgumu izskatīt iespēju nojaukt Jēkabpils autoostu uz pašvaldībai piederošās zemes. Vietā attīstītāji piedāvā uzcelt jaunu autoostu, pavisam netālu no esošās.

Šo jautājumu izskatīja pilsētas domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē, kuras deputāti nepiekāpās "Lidl" vēlmēm.

Komitejas priekšsēdētājs Aigars Nitišs uzsvēra, ka Jēkabpils autoosta ir samērā jauna būve, kas par savu arhitektonisko veidojumu ieguvusi vairākas godalgas, turklāt jēkabpilieši un pilsētas viesi zina tās atrašanās vietu un pie tās ir pieraduši. Nitišs mudināja komisijas locekļus atteikt attīstītājiem un nepiekrist autoostas nojaukšanai un pārvietošanai, ziņo Jēkabpils "Radio 1".

Arī deputāte Kristīne Ozola uzsvēra, ka autoosta ir tehniski labā stāvoklī un nav pamata to nojaukt. Savukārt, runājot par jaunu lielveikalu būvniecību pilsētas centrā, viņa uzsvēra, ka šis process ir jāapstādina un, ja kāds vēlas būvēt pilsētā lielveikalu, lai izvēlas teritoriju nomalē vai kādā no apkārtējiem novadiem. Nitišs uz šo iebildumu gan norādīja, ka šoreiz process ir pārāk tālu aizgājis un to apstādināt vairs nebūs iespējams, lielveikals "Lidl" tiks uzbūvēts jebkurā gadījumā, jo minēto zemes gabalu īpašnieki vēlas savas teritorijas attīstīt. Turklāt tur savulaik bija plānota veikala "K-Rauta" izbūve un pat pamati ielikti, tāpēc ir vieta arī "Lidl" būvei.

Vienīgais, ko pašvaldība var darīt, ir nepiekrist autoostas nojaukšanai un pārcelšanai, lai šo teritoriju attīstītāji būvē veikalu tur, kur viņi to var, kā arī censties panākt, lai veikala ēka, kas tiks būvēta, pēc iespējas būtu vizuāli pievilcīga un iekļautos pilsētas ainavā. Nitišs gan atzina, ka tomēr esot maz cerību panākt, lai veikala ēka tiktu uzcelta pievilcīga, jo veikalu īpašnieki allaž paliek pie sava ēkas koncepta un zīmola krāsām un citu pašvaldību pieredze liecina, ka arī tiesājoties, lielveikala būvnieki panāk savu.

Deputāts un Attīstības un tautsaimniecības komitejas loceklis, kādreizējais Jēkabpils mērs Leonīds Salcevičs, kura valdīšanas laikā tika uzcelta Jēkabpils autoosta, teica, ka viņš ir kategoriski nepiekrīt priekšlikumam līdz ar zemi nolīdzināt pilsētas autoostu. Turklāt autoostas pamatos esot viņa iemūrēta kapsula ar vēstījumu par šo objektu nākamajām paaudzēm.

Attīstības un tautsaimniecības komiteja noraidīja priekšlikumu nojaukt un pārvietot autoostu, dodot priekšroku lielveikala "Lidl" būvei. Šīs ieceres īstenotājiem projekts būs jārealizē, izmantojot savā īpašumā esošos zemesgabalus.