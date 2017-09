"Telgraph” publicējis 20 vislētāko pilsētu sarakstu, uz kurieni britam šoruden ir vislētāk aizbraukt tūrisma ceļojumā. Visizdevīgākā - Lietuvas galvaspilsētā Viļņa. Uzreiz aiz tās seko Rīga un Varšava.

Pēc “Telegraph” aprēķiniem britam nedēļas nogales ceļojums uz Rīgu izmaksā 167,14 mārciņas jeb 183 eiro (Viļņa – 150,94 mārciņas/165 eiro). Rīgā par naktsmītni anglim nāksies šķirties no 65 mārciņām, bet par pārējo - 102,15 mārciņas.Tallina ar 219, 32 mārciņām (240 eiro) ierindojusies 12. vietā.

Par to, kāpēc jāpameklē Rīga, tiek vēstīts: “Latvijas galvaspilsēta ir torņu simfonija, viena no pasaules arhitektūras pērlēm. Tā liecina par 800 gadu senu vēsturi, kurā savu ietekmi atstājuši zviedri, vācieši, krievi, un beigu beigās arī paši latvieši. Jaunie rīdzinieki bez šaubām zina, kā rīkot tusiņus, it sevišķi vecpilsētas mutuļojušos bāriņos. Tāpat Rīgā ir lielisks operteātris, koncertzāles un baznīcas”.

Līdzās tam, ka Latvija jāapmeklē arī brīnišķīgās dabas, arhitektūras un kultūras dzīves dēļ, uzsvērts arī, ka viens no Latvijas lepnumiem ir melnais balzams, alus un daiļās sievietes, kuras ir Eiropas skaistāko sieviešu TOP pieciniekā.

Lūk, saraksts ar Eiropas pilsētām, kuras sava lētuma ziņā šoruden tiek aicināti apmeklēt briti (pēc „Telegraph” versijas):

1. Viļņa (Lietuva).

2. Rīga (Latvija).

3. Varšava (Polija).

4. Pafa (Kipra).

5. Krakova (Polija).

6. Lisabona (Portugāle).

7. Budapešta (Ungārija).

8. Atēnas (Grieķija).

9. Maskava (Krievija).

10. Prāga (Čehija).

11. Lille (Francija).

12. Tallina (Igaunija).

13. Strasbūra (Francija).

14. Dubrovniki (Horvātija).

15. Berlīne (Vācija).

16. Edinburga (Apvienotā Karaliste).

17. Nica (Francija).

18. Palma (Spānija).

19. Madride (Spānija).

20. Vīne (Austrija).