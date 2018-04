Tajos redzams, ka pēc ugunsgrēka sākuma zāles durvis bijušas atvērtas, bet no tā saucamās "sarkanās zāles" cilvēki neiznāk.



Vostrikovs nodemonstrēja, ka meitene, kura gājusi pa koridoru atver "sarkanās zāles" durvis, kur tobrīd rādīja animācijas filmu. Tajā brīdī cilvēki no citām zālēm sākuši nākt ārā koridorā un steigušies uz izeju.

15 sekundes pēc videoieraksta sākuma koridoru pārklāja melni dūmi. Redzams, ka cilvēki turpina pamest zāles, tomēr tas, kas notiek ar "sarkano zāli" nav skaidrs.

25.martā Kemerovas tirdzniecības centrā "Ziemas ķirsis" bērnu rotaļu istabā izcēlās ugunsgrēks, kas ātri izpletās pa visu ēkas stāvu. Pēc oficiāliem datiem bojā gāja 64 cilvēki, bet 41 no tiem bija bērni.

Sociālajos tīklos pazūd ģimenes fotogrāfijas

Vīrietis savā sociālo tīklu lapā nofilmējis video un stāsta, ka svešinieki uzlauzuši viņa sievas un māsas sociālā tīkla "Vkontakte" kontus un izdzēsuši no turienes gandrīz visas fotogrāfijas. Kaut kāda iemesla pēc fotogrāfijas pazuda arī no Igora mātes telefona. Vestrikovs uzskata, ka kāds paņēmis viņa mirušās sievas telefonu un sācis dzēst fotogrāfijas.

"Es vispār nesaprotu... Viss sākās ar to, ka vakar uzlauza manas sievas kontu sociālajā tīklā "VKontakte", no turienes izdzēsa visas fotogrāfijas. Atstāja tikai divus vecus albumus. Es tam sākotnēji nepievērsu uzmanību. Bet tagad arī manas mātes telefonā izdzēsa fotogrāfijas no "WhatsApp". Kas to vispār dara? Esmu šokā. Cilvēki, apstājaties! Ko jūs darāt? Mums ir bēdas. Es nezinu, kā jūs dēvēt," video saka Igors.

Pārmet reklamēšanos uz traģēdijas rēķina

Kā vēstīts, 27.martā vairāk nekā 4 stundu ilgajā mītiņā pie Kemerovas apgabala administrācijas ēkas Krievijā šorīt pulcējās tūkstošiem demonstrantu. Sanākušie pauda neapmierinātību ar varasiestāžu reakciju, sastopoties ar traģēdijas sekām, un aicināja atklāt patieso upuru skaitu, kurš, pēc daudzu cilvēku domām, tiek slēpts.

Viens no aktīvākajiem runātājiem mītiņā bija Igors Vostrikovs – vīrietis, kurš traģēdijā zaudēja trīs bērnus, sievu un māsu.

Kameras kādā brīdī fiksēja momentu, kurā pūlim pretī iznākušais Kemerovas apgabala vicegubernators Sergejs Civiļevs apvainoja Igoru mēģinājumā reklamēties uz traģēdijas fona.