Vainstains apsūdzības noliedz, paziņojumā apliecināja viņa pārstāve sakariem ar presi Sallija Hofmaistere.

Skandāls ap ietekmīgo Holivudas producentu aizsākās vēl aizvadītajā nedēļā pēc publikācijas laikrakstā "The New York Times", kurā vairākas sievietes Vainstainu apsūdzēja par seksuālu uzmākšanos.

Kopš tā laika Vainstains jau atbrīvots no darba paša līdzdibinātajā kinostudijā "The Weinstein Company".

"The New Yorker" žurnālists Rounans Farovs desmit mēnešu laikā intervējis 13 sievietes, kuras liecinājušas, ka Vainstains viņām seksuāli uzmācies un uzbrucis.

Atbilstoši Ardžento teiktajam Vainstains viņu pirms 20 gadiem piespiedis nodarboties ar orālo seksu.

Ardžento līdz šim klusējusi, baidoties, ka Vainstains viņu iznīcinās. "Es zinu, ka viņš jau pirms tam daudzus cilvēkus bija sagrāvis," viņa piebilda.

Kā žurnālam pastāstīja aktrise Luša Evansa, Vainstains 2004.gadā piespiedis viņu stāties orālos dzimumsakaros studijas "Miramax" Ņujorkas birojā.

Vēl viena, sieviete, kura nav vēlējusies, ka viņas vārds tiek publicēts, liecinājusi, ka Vainstains viņu izvarojis, kad viņa ieradusies uz tikšanos Ņujorkas viesnīcas numuriņā.

Viņa apsvērusi domu par vēršanos policijā, tomēr to nav darījusi, apzinoties, ka apsūdzības būtu balstītas tikai viņas teiktajā, kā arī baidoties no Vainstaina spēcīgās juristu komandas un tā, ko viņa var zaudēt.