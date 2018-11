"Mēs esam banka cilvēkiem, tāpēc arī nosaukumu vienlaikus ne tikai saīsinām, bet arī paplašinām - pievienojam vērtību - cilvēks. Burts "P" jaunajā nosaukumā aizgūts no vārda "People" jeb cilvēki. Līdz ar to bankas jaunais nosaukums "PNB banka" ietver vienu no mūsu līdzšinējās darbības pamatvērtībām - cilvēku un cilvēcīgas attiecības. Līdz ar nosaukuma maiņu mēs apliecinām savu pieejamību ikvienam," pauž "PNB bankas" valdes priekšsēdētājs Olivers Bramvels.

Viņš arī atzīmē, ka banka, lai stiprinātu pozīcijas Latvijas tirgū, pēdējo piecu gadu laikā ir mērķtiecīgi strādājusi pie darbības efektivitātes uzlabošanas.

"Tas rezultējies plašā filiāļu tīklā visā Latvijā, senioriem ērtākajā internetbankā, pilsētnieku kartē, kas ļauj saņemt pašvaldības noteiktos atvieglojumus, ienesīgos pensiju otrā līmeņa plānos, īpašā risinājumā pabalstu saņemšanai maznodrošinātajiem, kā arī senioru nodarbinātības programmā, tā esot vēl tuvāk mūsu klientiem. Tāpat pērn pārskatījām bankas stratēģiju un noteicām savu piederību Latvijas finanšu sektorā, stiprinājām bankas vadības komandu un padomes sastāvu. Mēs redzam, ka bankas nosaukuma maiņa ir nākamais attīstības solis," norāda Bramvels.

Bankā atzīmē, ka nosaukuma maiņa notiks pakāpeniski - jaunā nosaukuma ieviešana pilnībā vairāk nekā 40 filiālēs visā Latvijā tiks īstenota ilgākā termiņā.

Tāpat bankā norāda, ka visi līdzšinējie līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar "Norvik banku", paliks spēkā un klientiem nav jāveic papildu darbības.

Piektdien bankas nosaukuma maiņa iegrāmatota Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. Līdz ar banku nosaukumu piektdien mainījusi arī SIA "Norvik apdrošināšanas brokeris", kas kļuvusi par SIA "PNB apdrošināšanas brokeris".

Banka reģistrēta 1992.gada aprīlī ar nosaukumu "Latvijas starptautiskā biržu banka", taču 1992.gada septembrī bankas nosaukums tika mainīts uz "Latvijas ekonomiskā komercbanka", 2004.gada septembrī bankas nosaukums tika mainīts uz "Lateko banka", bet ar nosaukumu "Norvik banka" tā strādāja no 2006.gada decembra.

Pēc aktīvu apmēra "Norvik banka" 2018.gada jūnija beigās bija sestā lielākā banka Latvijā. "Norvik bankas" akciju kontrolpaketes īpašnieks ir Grigorijs Guseļņikovs.