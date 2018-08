2017.gada novembra izskaņā Rīgā pazuda 1998.gadā dzimusi jauniete. Studente pazuda 23.novembrī pa ceļam no mājām Vecmīlgrāvī uz augstskolu "Turība".

Pēc dažām dienām 19 gadus veco studenti atrada miruši Mangaļsalā. Policija ziņoja, ka sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību un nozīmējusi ekspertīzes, lai noteiktu jaunietes nāves cēloni. Tolaik tika ziņots, ka ārējas vardarbīgas nāves pazīmes meitenei neesot konstatētas.

Šā gada 28.martā kriminālprocess tika izbeigts, traktējot to kā nelaimes gadījumu, tomēr meitenes ģimene ar to nebija mierā, jo bija konstatēts, ka jaunietei ir nodarīti miesas bojājumi, tajā skaitā ķermeņa intīmajās zonās, tāpēc neesot pamata uzskatīt, ka viņa izdarījusi pašnāvību vai noticis nejaušs negadījums. Ekspertīzē ticis konstatēts, ka īsi pirms nāves upuris saņēmis sitienus ar cietu trulu priekšmetu dažādās ķermeņa daļās, bikšu rāvējslēdzējs bija vaļā, tās bija noslīdējušas, tomēr izvarošana nebija notikusi. Nāve gan iestājusies no ķermeņa atdzišanas. Meitenes organismā konstatēta medikamenta klonazepāma atliekvielu klātbūtne.

Kā uzskata bojā gājušās radinieki, kriminālprocess tika izbeigts, negūstot atbildes uz daudziem būtiskiem jautājumiem, tostarp radinieki ir pārliecināti, ka meitene tikusi vajāta internetā un notikusi viņas datora uzlaušana. Jauniete esot saņēmusi draudus - pēc ukraiņu aktiera Marka Drobota fanu lapas apmeklējuma uz jaunietes viedierīcēm sākuši pienākt video ar vardarbīgu saturu un draudiem. Kāds arī uzlauzis viņas sociālo tīklu kontus un rakstījis negatīvus komentārus. "Sintija par šo aktieri fanoja," stāstījusi viņas māsa, "domāju, varbūt kāds to izmantoja, lai ņirgātos, manipulētu." Meitenes mamma par draudiem esot vērsusies policijā, taču pārbaude atteikta.

Tuvinieki vairākkārt apstrīdēja policijas lēmumu par izmeklēšanas izbeigšanu, līdz prokuratūra uzdevusi izmeklēšanu atjaunot: "S.Bāliņai nodarītie miesas bojājumi nav cēloniskā sakarā ar S.Bāliņas nāvi, taču kopsakara ar citiem kriminālprocesa konstatētiem apstākļiem liecina par prettiesiskām darbībām pret S.Bāliņu. Kriminālprocesā netika veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības, lai vispusīgi un objektīvi noskaidrotu faktiskos notikušā apstākļus."

Policijai arī uzdots veikt dienesta pārbaudi, jo kriminālprocesā konstatēti procesuāli pārkāpumi, turklāt ir nodarītas neatgriezeniskas sekas, pēc izmeklēšanas izbeigšanas iznīcinot lietiskos pierādījumus - prezervatīvu, kafijas krūzi ar vāciņu, kosmētikas maciņu. Turklāt ne tikai Valsts policija sadarījusi aplamības šajā lietā - Rīgas Pašvaldības policijas darbinieki jau laikā, kad meitene bija izsludināta meklēšanā, no kāda atradēja - nejauša garāmgājēja - saņēma viņas somu, taču nepaziņoja to Valsts policijai.

