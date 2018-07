Viens no apsūdzētajiem iegādājās no sava tēva mikroshēmu, kā arī saņēma no viņa padomus, kādā veidā ar mobilās aplikācijas palīdzību mikroshēmā var ievadīt datus no e-talona un turpmāk izmantot brauciena reģistrācijai Rīgas sabiedriskajā transportā, par to nemaksājot.

Realizējot savu noziedzīgo nodomu, apsūdzētais 88 reizes izmantoja mikroshēmu, kurā bija ielādēti e-talonam piesaistīti nepatiesi dati par apmaksāto braucienu skaitu.

Prokurore ar apsūdzētajiem noslēdza vienošanos, ko tiesa ir apstiprinājusi un atzinusi vīriešus par vainīgiem. Vienam apsūdzētajam piemērotas 200 stundas piespiedu darba, bet otram apsūdzētajam 50 stundas piespiedu darba.