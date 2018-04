Likumsargi stāsta, ka Valsts policijas darbinieki saņēma informācija, ka Ventas rumbā notiek maluzvejniecība un ir nelikumīgi izlikti murdi. Likumsargi ar kolēģiem no Satiksmes drošības pārvaldes un Valsts vides dienesta devās uz Kuldīgu, lai veiktu pārbaudi.

Saņemtā informācija notikuma vietā apstiprinājās - naktī no 21. uz 22. aprīli ap pulksten vieniem likumsargi aizturēja divus maluzvejniekus, kuri dzimuši 1991. un 1998. gadā. Policisti izņēma pašrocīgi izgatavotu speciālu rīku nēģu ķeršanai, kas līdzinās murdam. Tā aptuvenais svars bija 20 kilogrami.

Tāpat tika atrasta slēptuve, kur maluzvejnieki glabāja jau iepriekš nelikumīgi nozvejotos nēģus. Tur tika atrasti vēl 100 kilogrami. Kopējais nelikumīgi nozvejotais nēģu skaits ir 1297. Nēģu zvejas lieguma laikā sods par katru nozvejotu nēģi ir 40 eiro, līdz ar to kopējais videi nodarītā kaitējums lēšams 51 880 eiro apmērā. Daļa dzīvotspējīgo nēģu tika atlaisti atpakaļ upē.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 110. panta 21 daļas - par zivju vai ūdensdzīvnieku ķeršanu vai citādu iegūšanu bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā laikā vai aizliegtās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja ar to radīts būtisks kaitējums un ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.

Par šādu pārkāpumu paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Policijā atgādina, ka no 1. februāra līdz 31. jūlijam Gaujā, Ventā, Salacā, Braslā, Irbē, Sakā, Svētupē, Užavā un Lielupē aizliegta nēģu zveja. Daugavā nēģu zvejas liegums – no 1. maija līdz 31. jūlijam. Pārējās upēs, kurās atļauta nēģu zveja, lieguma darbības termiņš ir no 1. februāra līdz 31. oktobrim. Ventā - no Ventas rumbas 500 metru posmā lejup pa straumi un 200 metru posmā augšup pa straumi zveja aizliegta visu gadu.