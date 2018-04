Izstāde “Narcises” muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Izstāde veidota sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Jūrmalas pilsētas muzeju, Talsu Novada muzeju, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Cēsu pils kompleksu, Alūksnes muzeju, Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī un privātkolekcionāriem.

Plaši pazīstams ir Ovīdija mīts par skaistu jaunekli Narcisu, kas ieraugot savu atspulgu ūdens virsmā, iemīlējās tajā. Daudzi pasaulslaveni mākslinieki šo mītu ir attēlojuši savos darbos. Mīta skumjais stāsts tomēr nav mazinājis narcises zieda popularitāti. Latvijā narcises nav sastopamas savvaļā, taču plaši tiek audzētas dārzos. Zieda smalkās un vijīgās līnijas dēļ tas plaši izmantots arī jūgendstila mākslā un sadzīves priekšmetos. Muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” izstādē “Narcises” no vairākiem desmitiem eksponātiem apskatāmi vairāki izcili paraugi, ko rotā šī zieda dekors. Narcise kā pavasara zieds nereti atainots kopā ar pūpoliem, tulpēm, neaizmirstulītēm un citiem augiem. Izstādē apskatāms 20. gadsimta sākumā Plewkiewicz uzņēmumā Polijā ražots spogulis, kas rotāts ar divām trompetveida narcisēm. Tas dāvināts 1916. gadā ar ierakstu - “Piemiņai no Līnas”. J.Jaksch&Co apgleznošanas darbnīcas tase un apakštase, ko rotā dzelteni narcises ziedi, izceļas ar īpaši smalku rokas gleznojumu un zeltījumu. “Dzejnieka narcises” (Narcissus poeticus) rotā M.S.Kuzņecova sabiedrības porcelāna un fajansa fabrikā 19. un 20.gs. mijā ražoto šķīvi. Tās ir vienas no pirmajām kultivētajām narcisēm, tādēļ biezi tiek asociētas ar antīko. Muzeja kolekcijā ir liels skaits atklātņu un apsveikuma kartiņu ar narcises ziediem. Interesanti, ka narcises ziedi bieži sastopami tieši uz Iesvētību dienas kartiņām.

Izstādes norises laikā – 26. maijā plkst. 14.00 – notiks botāniskās zīmēšanas meistarklase. Mazākajiem muzeja apmeklētajiem visu izstādes laiku tiks piedāvātas krāsojamās lapas ar narcises motīviem.

Īpaši izstādei ir papildināta muzeja suvenīru līnija ar krūzi, kur dekoratīvais elements – narcise − aizgūts no izstādes eksponāta – 20. gadsimta sākuma paplātes.

Pasākuma afiša. (Foto: Publicitātes foto)