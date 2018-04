Nacionālā naida kurinātājs Gapoņenko savā feisbuka lapā ievietojis ierakstu, kas var sēt paniku krievvalodīgo iedzīvotāju rindās.

Latvijai nelojālais Gapoņenko feisbukā sēj paniku: amerikāņi Rīgā veikšot etnisko tīrīšanu - krievus sadzīs "Skonto" stadionā un noindēs

Latvijai klaji nelojālais "Nepilsoņu kongresa" aktīvists Aleksandrs Gapoņeko savā lapā vietnē "Facebook" 16.aprīlī ievietojis ierakstu, kas varētu mulsināt Latvijas krievvalodīgos cilvēkus. Proti, viņa rīcībā ir informācija: NATO mācību laikā Rīgā no 12.-15.maijam esot paredzēts veikt etnisko tīrīšanu, - to viņam pastāstījis kāds draugs no ASV.